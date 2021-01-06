Son dakika 3. sayfa: - Hrant Dink davasında dönemin istihbarat görevlileri hakkında tutuklama kararı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: - Hrant Dink davasında dönemin istihbarat görevlileri hakkında tutuklama kararı

06.01.2021 14:37

Edinilen son dakika haberine göre - Hrant Dink davasında dönemin istihbarat görevlileri hakkında tutuklama kararı Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi Eski İstanbul Emniyet Müdürü Cerrah "Alınan tedbirler gerektiği şekilde yapıldı" Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in...

- Hrant Dink davasında dönemin istihbarat görevlileri hakkında tutuklama kararı

Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi

Eski İstanbul Emniyet Müdürü Cerrah "Alınan tedbirler gerektiği şekilde yapıldı"

İSTANBUL - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mütalaaya karşı savunma yapan sanıklardan eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, alınan tedbirlerin gerektiği şekilde yapıldığını ve herhangi bir eksik olmadığını söyledi. Öte yandan dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri Veysal Şahin ile Volkan Şahin'in ise tutuklanmalarına karar verildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı firari sanık Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu kamu görevlilerinin yargılandığı 76 sanıklı dava, mütalaaya karşı savunmalarla devam etti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen duruşmada, bir kısım sanıklar tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS sistemi ile hazır edilirken, eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın da aralarında bulunduğu 6 tutuksuz sanık ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Cerrah, Trabzon Valiliği'nin İstanbul Valiliği'ne konuyu bildirmesi gerektiğini söyleyerek "İstanbul Valiliği'nin aranması gerekirdi. Böyle bir konuda İçişleri Bakanlığı da bilgilendirilir. Gereği yapılırdı. Alınan tedbirler zaten gerektiği şekilde yapılmıştı. Herhangi bir eksik yoktu. Beraatımı istiyorum. 47 yıl hizmet ettiğim milletime ve devletime karşı sabıkam yoktur. Olmasını da istemem" dedi.

Celalettin Cerrah'ın ardından savunma yapan dönemin İstanbul Jandarma İstihbarat görevlisi Mustafa Küçük ise FETÖ'cülere karşı olduğu için kendisine kumpas kurulduğunu ve görevinden emekli olarak ayrıldığını söyledi. Küçük, beraatını talep etti.

Sanıkların savunmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri Veysel Şahin ile Volkan Şahin'in, cinayetten önceden haberdar olduğuna dair dosyada deliller olması ve tutuklulukta geçirdikleri sürenin azlığı nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verdi. Mahkeme savunması alınmayan sanıkların savunmasının alınması için duruşmayı erteledi.

Son dakika 3. sayfa: - Hrant Dink davasında dönemin istihbarat görevlileri hakkında tutuklama kararı
Son dakika 3. sayfa: - Hrant Dink davasında dönemin istihbarat görevlileri hakkında tutuklama kararı
Son dakika 3. sayfa: - Hrant Dink davasında dönemin istihbarat görevlileri hakkında tutuklama kararı
Son dakika 3. sayfa: - Hrant Dink davasında dönemin istihbarat görevlileri hakkında tutuklama kararı

Fetullahçı Terör Örgütü, Fethullah Gülen, Agos Gazetesi, Hrant Dink, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika 3. sayfa: - Hrant Dink davasında dönemin istihbarat görevlileri hakkında tutuklama kararı - Son Dakika


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