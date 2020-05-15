Hüsnü virüse yakalanıyor

Canan isimli hemşire Covid-19 salgınıyla mücadele eden bir sağlık personelidir. Mesaiden evine geldiği zaman ev sahibi Bünyamin tarafından hak etmediği bir muameleyle karşılaşır ve durumu polise bildirir. Diğer taraftan Hüsnü, sabah ateşler içinde uyanır, ancak hastaneye gitmek istemez. Çocuklar Mesut'tan yardım ister. Ambulans çağırılır. Covid-19 şüphesiyle hastaneye yatırılan Hüsnü'nün testi pozitif çıkar. 20.15 KANAL D



YARIŞMACILARDAN İLGİNÇ CEVAPLAR







Sevilen yarışma programı "Kelime Oyunu", 750'nci kez izleyiciyle buluşacak. Ali İhsan Varol'un sunduğu programın bu bölümünde sorulara verilen ilginç cevaplar herkesi şaşırtacak. 19.15 teve2



KOLAJ BÖLÜM Beyazıt Öztürk'ün sunduğu "Beyaz Show", kolaj bölümüyle ekranda. Ünlü şovmenin eğlenceli skeçleri ve konuklarıyla sohbetleri, gecenize renk katacak. 00.00 KANAL D



KİMLER ZEKAT VERMELİ?



M. Fatih Çıtlak, "Sahur Vakti" programında bu gece "zekat" konusunu ele alacak. Çıtlak, kimlerin zekat vermesi gerektiğini ve zekatın İslam'daki yerini anlatacak. 02.00 KANAL D