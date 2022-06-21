Husumetlisini barda kurşun yağmuruna tutmuştu! O saldırgan saklandığı evde yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Husumetlisini barda kurşun yağmuruna tutmuştu! O saldırgan saklandığı evde yakalandı

21.06.2022 11:57

Adana'da bir bara giden Cumali Gültepe'yi, oturduğu masada tabancayla vurarak ağır yaralayan Özkan Altan, saklandığı evde polis ekipleri tarafından yakalandı. Altan, borçlu olduğu Gültepe'yle aralarında husumet başladığını belirterek, "Olay günü Cumali'nin adına şarkı istenince orada olduğunu anlayıp, yanına gidip sıktım" dedi.

2 Haziran günü saat 03.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki barda masada konsomatrisle sohbet eden Cumali Gültepe'nin yanına gelen kişi, tabancayla peş peşe ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar, Cumali Gültepe'nin kasık, kol ve karın bölgesine isabet etti. Gültepe, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı.

O ANLAR KAMERADA

Bu anlar ise barın güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Cumali Gültepe'yi ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Adına şarkı istenince husumetlisinin barda olduğunu anlayıp, vurmuş

"ADINA ŞARKI İSTENİNCE ORADA OLDUĞUNU ANLAYIP SIKTIM"

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırganın, Cumali Gültepe'ye borcu olduğu öne sürülen Özkan Altan olduğunu belirledi. Şüphelinin saklandığı adresi belirleyen ekipler, kısa sürede yakaladı. Emniyete götürülen Altan, ifadesinde, "Cumali'ye borcum vardı. Beni sürekli sıkıştırıyordu. Bu nedenle aramızda husumet başladı. Olay günü Cumali'nin adına şarkı istenince orada olduğunu anlayıp, sıktım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özkan Altan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Cumali Gültepe ise hayati tehlikeyi atlattı.

YORUMLAR
500
Son dakika! Adana'da hastane bahçesinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 9 ay hapis Son dakika! Adana'da hastane bahçesinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 9 ay hapis Son dakika haber: Aile meclisinde ölüm kararı verilen eski eşini; kara çarşaf giyerek vurmaya gitmiş Son dakika haber: Aile meclisinde ölüm kararı verilen eski eşini; kara çarşaf giyerek vurmaya gitmiş
Kaynak: DHA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Husumetlisini barda kurşun yağmuruna tutmuştu! O saldırgan saklandığı evde yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:52 Arazi kavgası kanlı bitti! AK Partili belediye meclis üyesi hayatını kaybetti, katili ağır yaralandı
11:47 HDP'li Ahmet Türk, isim vermeden Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktı!
11:45 Galatasaray ile Torrent arasında tazminat pazarlığı sürüyor! İspanyol hocanın kazanmadığı şampiyonluk primini de istemesi "pes" dedirtti
11:43 Çıkan koltuk kavgası sonucu deniz otobüsü kalktığı iskeleye geri döndü! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
11:23 Yiğit Bulut'tan, DEVA Partisi lideri Babacan'a meydan okuma: Sen, ben, Erdoğan arasında neler yaşandı, var mı cesaretin gel konuşalım
11:14 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.022 lira seviyesinden işlem görüyor
11:08 Kılıçdaroğlu'nun "Kasım ayında erken seçim olabilir" iddiasına MHP lideri Bahçeli'den yanıt: Hayal aleminde yaşıyor
11:07 Müge Anlı'nın evleneceği tarih belli oldu! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran'da dünyaevine girecek
11:05 İngiltere'de gündem sapık tesisatçı! İş için gittiği evlerde yatak odasına kamera yerleştiren tesisatçı güvenlik kamerasına yakalandı
10:55 Trabzonspor'dan ayrılan Nwakaeme'ye Suudi Arabistan yolcusu! 4.5 milyon euro maaş karşılığında El İttihad ile anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 12:13:59. #1.11#
SON DAKİKA: Husumetlisini barda kurşun yağmuruna tutmuştu! O saldırgan saklandığı evde yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement