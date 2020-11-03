Hüyük'te ölümlü kazanın yaşandığı yolda döner kavşak çalışmaları başlatıldı - Son Dakika

Konya'nın Hüyük ilçesinde, bir süre önce ölümlü kazanın yaşandığı İmrenler yol ayrımında döner kavşak çalışmaları başlatıldı.

Hüyük ilçesinde, 9 Ağustos günü otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, Beyşehir Belediyesinde çalışan işçi Serkan Çınar ile babası Yusuf Çınar hayatını kaybetmiş, anne Fatma Çınar ise yaralanmıştı.

Konya-Yenidoğan-Hüyük kara yolunun İmrenler Mahallesi yol ayrımında yaşanan ölümlü kazanın ardından toplanan mahalle sakinleri, burada sürekli ölümlü ve yaralamalı kazaların meydana geldiğini öne sürerek, kavşağa bir alt geçit yapılması talebiyle oturma eylemi yaparken, yolu bir süreliğine ulaşıma kapatmıştı.

Yaşanan eylem sonrasında ilçenin eski Kaymakamı Dilara Şenoğlu, eski Karayolları 3. Bölge Müdürü Salih Cengiz, Bölge Müdür Yardımcısı Orhan Yelek ve başmühendisler, İmrenler Mahallesi Muhtarı Fadime Açıkbaş'ın da eşliğinde yol ayrımında alınabilecek önlemler ve yapılabilecek çalışmalara ilişkin incelemede bulunmuştu.

İncelemelerin ardından harekete geçen Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü, kavşakta yeni kazaların olmaması için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Bu çerçevede yol ayrımındaki sığınma cepli kavşağın döner kavşak haline dönüştürülmesine karar verildi.

Döner kavşak çalışmaları başlarken, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.