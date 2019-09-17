Son Dakika Haberleri: İBB, Medya AŞ'ye personel alacağını duyurdu
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İBB, Medya AŞ'ye personel alacağını duyurdu

7 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Medya AŞ, işe alım ilanı yayınladı.

İBB, Medya AŞ'ye personel alacağını duyurdu, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Medya AŞ, işe alım ilanı yayınladı.

Medya AŞ'ye alınacak personel alımının duyurusu şirketin sosyal medya hesaplarında duyuruldu.

"Takım arkadaşları arıyoruz" başlığıyla verilen ilanda, "İstanbul Dijital Medya AŞ'nin ilgili departmanlarında görev alacak, işini ve şehrini çok seven arkadaşlar arıyoruz." denildi.

Başvuru sürecinin başladığı ve 20 Eylül 2019'da sona ereceği vurgulanan ilanda, kameraman, hareketli grafik tasarımcısı, sanat yönetmeni, yapım yönetmeni, haber editörü, sosyal medya hesap yöneticisi, haber prodüktörü, yazar ve kurgu operatörü gibi alanlarda personel alınacağı belirtildi.

Ayrıca işe alınacak kişilerle ilgili detayların www.medya.istanbul adresinde yer aldığı kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:44 Kaynak: AA
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