Son Dakika Haberleri: İBB'nin satışa çıkardığı Beşiktaş'taki arazinin havadan fotoğrafları
Son Dakika Güncel İBB'nin satışa çıkardığı Beşiktaş'taki arazinin havadan fotoğrafları

İBB'nin satışa çıkardığı Beşiktaş'taki arazinin havadan fotoğrafları

1 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) elindeki en değerli arazilerden Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'ndeki 5 bin 763 metrekare arazi satışa çıkarıldı.

İBB'nin satışa çıkardığı Beşiktaş'taki arazinin havadan fotoğrafları, System.String[]

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) elindeki en değerli arazilerden Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'ndeki 5 bin 763 metrekare arazi satışa çıkarıldı.

İBB Encümen Müdürlüğü tarafından satılması kararlaştırılan ve İstanbul'un en değerli yerlerinden biri olan arazi, yarın Saraçhane'deki belediye binasında ihaleye çıkarılacak. Dikilitaş'ta 25 ada, 77 parseldeki arazi, 144 milyon 205 bin muhammen bedelle ihale edilecek.  Halen boş ve ağaçlık olan arazi, Yeşilçimen Caddesi yakınında  yer alıyor.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Dikilitaş, İstanbul, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:09 Kaynak: DHA
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