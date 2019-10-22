İBB'nin satışa çıkardığı Beşiktaş'taki arazinin havadan fotoğrafları
1 saat önce
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) elindeki en değerli arazilerden Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'ndeki 5 bin 763 metrekare arazi satışa çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:09 Kaynak: DHA
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) elindeki en değerli arazilerden Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'ndeki 5 bin 763 metrekare arazi satışa çıkarıldı.
İBB Encümen Müdürlüğü tarafından satılması kararlaştırılan ve İstanbul'un en değerli yerlerinden biri olan arazi, yarın Saraçhane'deki belediye binasında ihaleye çıkarılacak. Dikilitaş'ta 25 ada, 77 parseldeki arazi, 144 milyon 205 bin muhammen bedelle ihale edilecek. Halen boş ve ağaçlık olan arazi, Yeşilçimen Caddesi yakınında yer alıyor.
Otogarda taksicilerin tartışma yaratan 'park ücreti' talebi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda, taksicilerin ücretsiz olmasına rağmen otopark ücreti istemesi tartışma yarattı Beren Saat ve Kenan Doğulu çelenkle boşanmıyoruz sinyali verdi İmamoğlu'ndan Ulaştırma Bakanı'na gar yanıtı: Bu yaptıklarınız yüzünden çok utanacaksınız