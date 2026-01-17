İbiş: Gençlerle Siyaset Enerji Katıyor - Son Dakika
İbiş: Gençlerle Siyaset Enerji Katıyor

17.01.2026 00:19
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, "Türkiye'nin 90'lı, 80'li yıllarına baktığınız zaman dış politikadaki konumuyla bugünkü konumunu çok net çizgilerle ayırabildiğimizi görüyoruz.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, " Türkiye'nin 90'lı, 80'li yıllarına baktığınız zaman dış politikadaki konumuyla bugünkü konumunu çok net çizgilerle ayırabildiğimizi görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle artık tüm dünyada denklem değişikliğine tüm ülkeler bazında gidildiğini de görüyoruz." dedi.

İbiş, İzmit ilçesindeki Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Söz Gençlikte Kocaeli" programına katıldı.

Burada konuşan İbiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, siyasetin gençlerle yapıldığında bambaşka bir enerjiye sahip olduğunu gösterdiğini belirtti.

Erdoğan'ın siyaset yaptığı her kulvarda gençlerle yol aldığını belirten İbiş, "Tabiri caizse ülkeyi gençlerle birlikte yönetti. Belediye başkanlığı döneminde, il başkanlığı döneminde, cumhurbaşkanlığı döneminde, başbakanlığı döneminde, her zaman siyasette gençlerin yolunu açtı, önünü açtı." ifadesini kullandı.

İbiş, Türkiye'deki seçilme yaşının eskiden 30 yaş üzeri olduğunu, Erdoğan'ın bunu önce 25'e sonra da 18'e indirerek güvendiği genç neslin siyasetteki yolunu açtığını anlattı.

AK Parti Gençlik Kollarının 1 milyonu aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük gençlik yapılanması olduğunu dile getiren İbiş, şöyle devam etti:

"Bu sadece sözde bırakılmış bir şey değil. 81 iliyle 922 ilçesiyle bu samimiyetle devam ediyor. Bırakın onlar bu söylemlerine devam etsinler. Siyasetin her kademesinde yaptıkları gibi gençleri de sömürmeye çalışsınlar. Ama gençler hiçbir zaman bunun malzemesi olmayacak. Gençler AK Parti'de yeri gelecek bu bayrakları asacak, yeri gelecek bu sandalyeleri dizecek, yeri gelecek ilçesinin belediye meclisinde şehrini yönetecek, yeri gelecek büyükşehrin belediye meclisinde, ilçesini ve gençliğini temsil edecek ve yeri gelecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tüm ülkenin gençlerini temsil edebilecek."

İbiş, okuyan, bilen, gören, anlayan, analiz edebilen gençlik olduklarını vurgulayarak, "Türkiye'nin 90'lı, 80'li yıllarına baktığınız zaman dış politikadaki konumuyla bugünkü konumunu çok net çizgilerle ayırabildiğimizi görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle artık tüm dünyada denklem değişikliğine tüm ülkeler bazında gidildiğini de görüyoruz." diye konuştu.

Erdoğan'ın gücünü mazlumların sesini duyurabilmek için kullandığına işaret eden İbiş, şunları kaydetti:

"Hiçbir ülkenin lideri Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünde mazlumların hakkını savunmuyor. 'Dünya beşten büyüktür.' diyerek tüm egemen devletlerin gözlerinin içine bakarak bu gerçeği haykırmaktan geri durmuyor. En başta onların savunucusu oluyor. Hamdolsun böyle bir liderimiz var. Hamdolsun ki tarihin doğru tarafındayız, tarihin doğru yerinde pozisyon alıyoruz ülkemizle."

AK Parti'nin belediyecilik anlayışının icraate dayalı olduğunu Kocaeli'de görebildiklerini aktaran İbiş, Ankara'da son günlerde yaşanan su kesintilerine değindi.

Programa, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, İl Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak, ilçe belediye başkanları, partililer ve gençler katıldı.

Kaynak: AA

