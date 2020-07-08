İbrahim Erdemoğlu gönlü zengin iş adamları arasında 14. sırada - Son Dakika

İbrahim Erdemoğlu gönlü zengin iş adamları arasında 14. sırada

Dünyanın en büyük halı üreticisi Merinos Halıyı da bünyesinde bulunduran Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu Capital dergisinin hazırladığı Türkiye'nin Gönlü zengin iş insanları listesinde 14. sırada yer aldı.

Dünyanın en büyük halı üreticisi Merinos Halıyı da bünyesinde bulunduran Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu Capital dergisinin hazırladığı Türkiye'nin Gönlü zengin iş insanları listesinde 14. sırada yer aldı.


Erdemoğlu Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu Capital Dergisinin bu yıl 5.sini gerçekleştirdiği Türkiye'nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı araştırmasında yaptığı yardımlar ve hayır işlerinden dolayı listenin 14. sırasında yer aldı. Halı, tekstil, ev tekstili, kimya ve farklı alanlarda yatırımları bulunan Erdemoğlu Holding, çevreye ve doğaya saygılı, sürdürülebilir üretim ve hizmet anlayışı ile 1970 yılından beri ülke ekonomisine büyük katkılar sağlarken, sosyal yardımlar ve sosyal sorumluluk projeleriyle de ön saflarda yer almaktadır. Sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmesinin yanı sıra eğitime büyük yatırımlar yaparak Türkiye'nin bir çok bölgesinde okullar da yaptıran Erdemoğlu Holding 2019 yılında 38 milyon liralık yardımla Gönlü Zengin İşadamları sıralamasında 14. sırada yer aldı. Son olarak "Biz bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına nakit 3 milyon liralık katkı sağlayarak salgın sürecine destek oldu. Pandemi sürecinin başlamasıyla çalışanlarına ve halka 30 bin koli gıda dağıtarak desteklerini sürdürdü. Kurulduğu günden bu yana okullar, taziye evleri, camiler, sağlık ocakları ve Adıyaman Besni İlçesinde Mehmet Erdemoğlu Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi yaptırarak halkın hizmetine sundu. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, imkanlar el verdiği sürece ülkeye, devlete ve halka katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti. İbrahim Erdemoğlu " Erdemoğlu ailesi olarak babamız, Onursal Başkanımız Merhum Mehmet Erdemoğlu'nun çizdiği yolda halkımızla, çalışanlarımızla ve devletimizle el ele vererek ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamaya destek olmaya devam ediyoruz. Başta eğitim olmak üzere Ülkemizin ihtiyacı olduğu tüm alanlarda aralıksız katkılar sağlamaya ve destek olmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Bizim prensiplerimize göre elde ettiğimiz servetin bizler yalnızca bekçileriyiz. Tüm yatırımlar bu ülkenin malıdır ve öyle olacaktır. Bizler elimizden geldiğince halkımıza, çalışanlarımıza ve devletimize katkı sağlamayı bir görev sayıyoruz. Başta eğitim olmak üzere birçok sosyal sorumluluk projelerimiz devam etmektedir" dedi. - GAZİANTEP

Erdemoğlu Holding, İbrahim Erdemoğlu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 14:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İbrahim Erdemoğlu gönlü zengin iş adamları arasında 14. sırada - Son Dakika Ekonomi
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