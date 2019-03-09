İbrahim Tatlıses'ten Vali Erin'e Ziyaret
17 dakika önce
Sanatçı İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti.
Sanatçı İbrahim Tatlıses
, Şanlıurfa
Valisi Abdullah Erin
'i ziyaret etti. AK Parti
'nin Şanlıurfa mitingine katılmak üzere dün kentte gelen İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Erin, Tatlıses'e Göbeklitepe
tablosu hediye etti. Memleketinde bulunmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Tatlıses, kendisini kabul eden Vali Erin'e teşekkür etti. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 08:16 Kaynak: İHA
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