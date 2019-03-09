Son Dakika Haberleri: İbrahim Tatlıses'ten Vali Erin'e Ziyaret

İbrahim Tatlıses'ten Vali Erin'e Ziyaret

17 dakika önce

Sanatçı İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti.

İbrahim Tatlıses'ten Vali Erin'e Ziyaret, System.String[]
Sanatçı İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti.

AK Parti'nin Şanlıurfa mitingine katılmak üzere dün kentte gelen İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Erin, Tatlıses'e Göbeklitepe tablosu hediye etti. Memleketinde bulunmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Tatlıses, kendisini kabul eden Vali Erin'e teşekkür etti. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 08:16 Kaynak: İHA

Abdullah Erin, Şanlıurfa, İbrahim Tatlıses, Magazin
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