İç Moğolistan'da Çelik Fabrikasında Patlama
İç Moğolistan'da Çelik Fabrikasında Patlama

18.01.2026 16:31
Çin'in İç Moğolistan'ındaki çelik fabrikasında patlama; çok sayıda yaralı ve 5 kayıp var.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bir çelik fabrikasında meydana gelen patlama sonrası çok sayıda işçinin yaralandığı, 5 işçinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Baotou ilindeki Baogang United Steel şirketinin işlettiği çelik fabrikasında gündüz saatlerinde patlama meydana geldi.

Çevre yerleşimlerde sarsıntılara yol açan şiddetli patlama sırasında fabrikada bulunan çok sayıda işçi yaralanırken, 5 işçiden halen haber alınamıyor.

Arama kurtarma çalışmaları sürerken can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Çin'de üretim ve depolama tesislerinde eskiyen altyapı veya yetersiz iş güvenliği tedbirleri nedeniyle zaman zaman can kayıplarına yol açan kazalar meydana geliyor.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

16:08
Suriye’de Rakka da terörden temizlendi
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi
15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
14:21
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
14:10
Bahçeli’den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
13:56
Suriye’de harita 24 saatte değişti Petrolün yüzde 70’ini kaybettiler
Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler
13:27
İran’daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
