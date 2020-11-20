İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Kütahya'da Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Kütahya'da Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

20.11.2020 18:13
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Kütahya'da Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'na katıldı, System.String[]

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Kütahya'da Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Kütahya'da Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Vali Ali Çelik tarafından karşılanan Erdil, ziyaretin anısına şeref defterini imzaladı.

Bakan Yardımcısı Erdil'i Kütahya'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çelik, kentin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle ilgili bilgi verdi.

Çelik, Kütahya'nın dünyaca ünlü masal anlatıcısı Ezop, seyyah Evliya Çelebi, ressam Ahmet Yakupoğlu gibi isimlerin yetiştiği kıymetli bir il olduğunu belirtti.

Basına kapalı gerçekleşen Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'nın ardından Erdil, Kütahya Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç'un makamındaki ziyarette Erdil, faaliyetler konusunda bilgi aldı.

Erdil'e Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Hüner, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı Tuğgeneral Gökhan İnan da eşlik etti.

Erdil, annesi Ayşe ile babası Ali Özkul'u iki gün arayla kaybeden Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul'u evinde ziyaret ederek taziyelerini iletmesinin ardından kentten ayrıldı.

Jandarma, Kütahya, Asayiş, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Kütahya'da Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'na katıldı - Son Dakika


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