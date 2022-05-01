İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, trafik denetimine katıldı - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Trabzon'da trafik uygulama noktasını ziyaret etti.

Giresun'dan karayoluyla önce Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde bulunan trafik noktasına gelen Erdil, Vakfıkebir Kaymakamı Hacı Arslan Uzun tarafından karşılandı.

Buradaki trafik uygulama noktasında görevli emniyet ve jandarma görevlileriyle bayramlaşan Erdil, daha sonra Akçaabat ilçesine bağlı Yıldızlı Mahallesi'ndeki trafik uygulama noktasını ziyaret etti.

Erdil'i, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen ve Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan karşıladı.

Trafik denetimlerine katılan Erdil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafik kazaların en aza indirmek için 110 bin 143 ekip ve 208 bin 900 personelin bayram sürecinde karayollarında güzergahların denetimini sürdüreceğini söyledi.

Denetimlerin hem uygulama noktalarında hem de mobil olarak yapılacağını aktaran Erdil, "Bu sene farklı olarak 76 ilde helikopter ve İHA'larla havadan denetimler yapılacak. Yine farklı olarak şehirlerarası otobüs yolculuğunu sivil memurlarımızla denetleyeceğiz. Sefer ve uygunluk denetimleri yapacağız. Yaklaşık bin 600 seferi denetleyeceğiz. Daha çok farkındalık oluşturmak ve dikkat çekmek için personelimiz bayram boyunca alanda olacak." ifadelerini kullandı.

Erdil, son 4 yılda trafik kazalarında ve ölümlerde yüzde 40 düzeyinde azalma olduğunun altını çizen Erdil, "İnşallah bu bayram da daha önceki bayramlarda olduğu gibi daha az trafik kazası ve daha az ölümlü kaza olsun diye alandayız. İnşallah tüm vatandaşlarımız dikkatli bir sürüşle sevdiklerine ulaşırlar. Huzurlu mutlu bir bayram geçirirler." diye konuştu.

Trabzonspor'un şampiyonluğunu tebrik eden Erdil, "Trabzonspor'a da başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum. Güzel bir şampiyonluk hediye ettiler." dedi.

Polis ekipleri, denetimlerde vatandaşlara, kutlamalarda havaya ateş açılmaması için yürütülen "Mutluluğa kurşun sıkma" kampanyası broşürü ve şeker dağıttı.