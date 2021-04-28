İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Son 1,5 yıllık dönemde İstanbul'un depreme hazırlığı için 651 toplantı yapılmıştır" - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Son 1,5 yıllık dönemde İstanbul'un depreme hazırlığı için 651 toplantı yapılmıştır"

28.04.2021 20:21
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı:

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, son 1,5 yıllık dönemde İstanbul'un depreme hazırlığı için 651 toplantı yapıldığını, ayrıca İstanbul Afet Müdahale Planı (İSTAMP) kapsamında, barınma, sağlık, beslenme ve haberleşme gibi konuları özel olarak tasarlayan 26 çalışma grubu operasyon...

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, son 1,5 yıllık dönemde İstanbul'un depreme hazırlığı için 651 toplantı yapıldığını, ayrıca İstanbul Afet Müdahale Planı (İSTAMP) kapsamında, barınma, sağlık, beslenme ve haberleşme gibi konuları özel olarak tasarlayan 26 çalışma grubu operasyon planı bulunduğunu bildirdi.

Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün jeofizik mühendisi Savaş Karabulut'un İstanbul'da depreme hazırlık çalışmaları yapılmadığına dair bir gazeteye demeç verdiğini hatırlattı.

AFAD'ın 2014'te devreye aldığı Türkiye Afet Müdahale Planı'nı yerel ölçeğe uygulayan İl Afet Müdahale Planlarının tüm illerde yapıldığını belirten Çataklı, il planlarının, içerisinde yer alan çalışma grup operasyon planlarıyla yapılandırıldığını belirtti.

Bu planlardan biri olan İSTAMP kapsamında, barınma, sağlık, beslenme ve haberleşme gibi konuları özel olarak tasarlayan 26 çalışma grubu operasyon planı bulunduğunu aktaran Çataklı, Tahliye ve Yerleştirme Operasyon Grubu Planı'nın, bu planlardan yalnızca biri olduğunu ifade etti.

Afetzedelerin acil toplanma alanlarında bir araya gelmesinden transfer noktalarına ve geçici barınma merkezlerine ulaştırılmasına ve gerekirse destek illerine götürülmesine kadar geniş bir sürecin detaylı şekilde planlandığını vurgulayan Çataklı, "Son bir buçuk yıllık dönemde İstanbul'un depreme hazırlığı için 651 toplantı yapılmıştır." bilgisini paylaştı.

İl Afet Risk Azaltma Planı da yapıldı

Bununla birlikte İstanbul'un afet öncesi hazırlıklarına odaklanan İl Afet Risk Azaltma Planı'nın da yapıldığını açıklayan Çataklı, bu planda da afet risklerinin azaltılması için amaç, hedef ve eylemlerin yer aldığını bildirdi.

İsmail Çataklı, açıklamasında şunları kaydetti:

"Plan, İstanbul'da güvenle yaşanması, afetlerden dolayı oluşabilecek can, mal ve benzeri kayıplarını azaltmak/önlemek, afet risk azaltma bilincini oluşturmak, paydaşlar arasındaki iş birliğini artırmak, afet sonrasında müdahale ve afet sonrasında iyileştirme için yapılan harcamaları azaltmak, kaynakların etkili kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları planın hazırlanma sürecinde yer almaktadır. Çok paydaşlı bir süreçle hazırlanan planlarda, afet riskini azaltacak her bir eylem için sorumlu ve destekleyici paydaşlar belirlenmektedir.

AFAD, çalışmalarını İstanbul'un depreme ve tüm afetlere karşı tamamen dirençli olması için sürdürmektedir. Bir plan elbette eleştirilebilir ancak ilgilinin bu yaptığı bir eleştiri değildir. Değerlendirmeleri bir akademisyenin yetkinliği ile bağdaştırılamayacak kadar bilimsellikten uzak ve çarpıtmalarla doludur. Bu açıklamaları yapabilen kişinin diplomasının gerçekliği ile ilgili tereddütler oluşmuş olup, konunun ilgili mercilerce bu yönüyle incelenmesi yerinde olacaktır."

Savaş Karabulut, İsmail Çataklı, İstanbul, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: 'Son 1,5 yıllık dönemde İstanbul'un depreme hazırlığı için 651 toplantı yapılmıştır' - Son Dakika


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