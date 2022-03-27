Bakan Soylu Zeytinburnu muhtarlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Zeytinburnu Muhtarlar Toplantısı, Merter Polis Kültür Merkezi'nin balo salonunda düzenlendi. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güner ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy katıldı. Toplantının başında muhtarlara Muhtar Bilgi Sistemi anlatıldı. Sunumun ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhtarlarla bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda ilçenin genel asayiş konularının ele alındığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
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