İçişleri Bakanı Soylu, Afgan Bakan Yardımcısı ve beraberindeki heyeti kabul etti - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu, Afgan Bakan Yardımcısı ve beraberindeki heyeti kabul etti

18.08.2022 18:30
İçişleri Bakanı Soylu, Afgan Bakan Yardımcısı ve beraberindeki heyeti kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afganistan Geçici Hükümeti Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakan Yardımcısı Muhammed Arsala Kharoti ve beraberindeki heyet ile görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afganistan Geçici Hükümeti Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakan Yardımcısı Muhammed Arsala Kharoti ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Soylu'nun, Afganistan Geçici Hükümeti Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakan Yardımcısı Muhammed Arsala Kharoti'yi ve beraberindekileri kabulünde, kaçak göç ve Türkiye'de yakalanan düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesi ile insani yardım konuları ele alındı.

YORUMLAR
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Taliban yönetimi, Türkiye'de bulunan Afgan mülteciler için heyet gönderiyor Taliban yönetimi, Türkiye'de bulunan Afgan mülteciler için heyet gönderiyor Taliban, Afgan mültecilerin durumunu görüşmek üzere Türkiye'ye heyet gönderecek Taliban, Afgan mültecilerin durumunu görüşmek üzere Türkiye'ye heyet gönderecek
Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Afganistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, Afgan Bakan Yardımcısı ve beraberindeki heyeti kabul etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu, Afgan Bakan Yardımcısı ve beraberindeki heyeti kabul etti - Son Dakika
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