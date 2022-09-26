Bakanlık, Amed-Bursa karşılaşmasında stada kaçak sokulan bayraklar için soruşturma başlattı - Son Dakika
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Bakanlık, Amed-Bursa karşılaşmasında stada kaçak sokulan bayraklar için soruşturma başlattı

26.09.2022 00:08
Bakanlık, Amed-Bursa karşılaşmasında stada kaçak sokulan bayraklar için soruşturma başlattı

İçişleri Bakanlığı, Amed Sportif ve Bursaspor arasında gerçekleşen ikinci lig mücadelesinde stada kaçak yollarda sokulan ve provakatif amaçlarla kullanılan bayraklar için soruşturma açtı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. haftasında oynanan Amed Sportif Faaliyetler- Bursaspor maçında tribünlerde yaşanan görüntülere ilişkin İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı.

"FIRSAT VERİLMEYECEKTİR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Diyarbakır'da oynanan maçta alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen vücutlarına sararak stada soktukları değerlendirilen görsellerle ağır provokasyon hedeflenmiştir. Sporu provokatif içeriklerle zehirlemek, isteyenlere hiç bir şartta fırsat verilmeyecektir.

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Provokasyona gerekli müdahaleler yapılmış ve derhal ilgilere yönelik soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

YORUMLAR
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İçişleri Bakanlığından Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçına ilişkin açıklama Açıklaması İçişleri Bakanlığından Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçına ilişkin açıklama Açıklaması Diyarbakır Valiliğinden Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçına ilişkin açıklama Açıklaması Diyarbakır Valiliğinden Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçına ilişkin açıklama Açıklaması
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Bursaspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakanlık, Amed-Bursa karşılaşmasında stada kaçak sokulan bayraklar için soruşturma başlattı - Son Dakika

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