İçişleri Bakanlığından Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığından Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçına ilişkin açıklama Açıklaması

26.09.2022 00:24
İçişleri Bakanlığından Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçına ilişkin açıklama Açıklaması

İçişleri Bakanlığı, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellere ilişkin açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler- Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellere ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Diyarbakır'da oynanan maçta alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen vücutlara sarılarak stada sokulduğu değerlendirilen görsellerle ağır provokasyonun hedeflendiği belirtildi.

Sporu provokatif içeriklerle zehirlemek isteyenlere hiçbir şartta fırsat verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Provokasyona gerekli müdahaleler yapılmış ve derhal ilgilere yönelik soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Bursaspor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığından Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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