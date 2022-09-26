Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Diyarbakır 'da oynanan maçta alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen vücutlara sarılarak stada sokulduğu değerlendirilen görsellerle ağır provokasyonun hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanlığından Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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