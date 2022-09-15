İGA ve IATA'dan eğitim ortaklığı anlaşması

İGA İstanbul Havalimanı, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) ile 'Bölgesel Eğitim Ortaklığı' anlaşmasını imzaladı.

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen imza töreninde konuşan İGA İstanbul Havalimanı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Yardımcısı Nihat Çukurkaya, büyüyen ekonomisi, uçuş ağının geniş bir yapıya bürünmesi ile birlikte İstanbul'un dünya havacılık sektöründe önemli bir aktör haline geldiğini söyledi. Yapılan anlaşma ile birlikte havacılıktaki eğitim ağlarını genişletmenin yanı sıra, bilgi ve tecrübelerini uluslararası arenaya taşıyacaklarının altını çizen Çukurkaya " İGA çalışanları başta olmak üzere havacılık sektöründeki tüm paydaşlara kaliteli eğitim vermek üzere kurulan İGA Academy'de bugün dijital hale getirilmiş 5 bin eğitiminin bulunduğu bir platform oluştu. IATA ile hem sektörümüzdeki çalışanlarımıza hem de bölgemizdeki tüm havalimanı çalışanlarına açık bir eğitim merkezi olduk. Hem kendi içimizdeki ulusal akredite edilmiş eğitimlerde hem de uluslararası akredite eğitimlerde biz artık bölge merkezi olacağız" dedi.

"EN ÜST DÜZEYDE VE EN KAPSAMLI EĞİTİM ANLAŞMASI"

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın kuruluşundan itibaren havacılık sektörünü heyecanlandıran bir proje olduğunu ifade eden IATA Bölge Müdürü Funda Çalışır ise "İGA bugün dünyanın en önemli havalimanlarından biri oldu. Bunun gelişerek devam edeceğine eminim. İGA ile imzaladığımız 'IATA Bölgesel Eğitim Anlaşması' en üst düzeyde ve en kapsamlı eğitim anlaşmalarından biri. Bunu dünyada 25 kuruluşla imzalıyoruz. İGA 25'nci olacak. Türkiye'de THY ile de bu anlaşmamız var uzun yıllardır. THY çok iyi bir paydaşımız. İGA' nın da THY gibi iyi bir partnerimiz olacağını düşünüyorum "diye konuştu.