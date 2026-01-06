Iğdır'da 248 Köy Yolu Yeniden Açıldı

Iğdır'da kar yağışı nedeniyle kapanan 248 köyün yolu, sürdürülen çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı.
Iğdır İl Özel İdaresi, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarının yeniden açılması için çalışma başlattı.
Ekiplerce sürdürülen çalışmalarda, 11 günlük süreçte kar yağışı nedeniyle kapanan 248 köye yeniden ulaşım sağlandı.
Karla mücadele çalışmalarının 1444 kilometrelik yol hattında gerçekleştirildiği öğrenildi.
