Iğdır'da bulunan hayvan iskeletinin kızıl tilkiye ait olabileceği belirtildi - Son Dakika

Iğdır'da bir işletmenin bahçesinde yapılan kazıda bulunan hayvan iskeletinin kızıl tilki türüne ait olabileceği ifade edildi.

Kentteki bir fabrikanın bahçesinde yapılan kazı esnasında Yusuf Kıtay tarafından bulunarak türünün tespit edilmesi için Iğdır Üniversitesi Biyoçeşitlilik Merkezine (BİYOMER) teslim edilen iskelet üzerindeki çalışmalar tamamlandı.

Akademisyenlerin yaptığı incelemeler sonucunda iskeletin kızıl tilki (Vulpes vulpes) türüne ait olduğu kanaatine varıldı.

Iğdır Üniversitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan değerlendirmeler sonucunda kafatası ve iskelet elemanlarına bakıldığında kızıl tilki olması muhtemel olan karnivor bir omurgalı türü olduğu tahmin edildi. İskeletin kafatasındaki süturların durumu, özellikle sagittal sütur ve dişlerdeki aşınma durumu dikkate alındığında bir yavruya ait olmadığı, ergin altı ya da ergin bir birey olduğu anlaşıldı. Cinsiyeti ile ilgili ise herhangi bir kanıt bulunamadı. Özellikle zygomatik yaydaki tahribat nedeni ile o kısımdan darbe almış olabileceği düşünülürken vücudun sağ lateralinin olmaması da tahmini güçleştirmektedir. Bu nedenle türün Kızıl tilki (Vulpes vulpes) olabileceği kanaatine varılmıştır."