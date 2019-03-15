Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Stk'lar Yeni Zelanda'da Ki Saldırıyı Kınadı

Iğdır'da Stk'lar Yeni Zelanda'da Ki Saldırıyı Kınadı

1 saat önce

Iğdır'da Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Yeni Zelanda'da 2 camiye yönelik düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Iğdır'da Stk'lar Yeni Zelanda'da Ki Saldırıyı Kınadı, System.String[]
Iğdır'da Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Yeni Zelanda'da 2 camiye yönelik düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Iğdır Şubesi tarafından düzenlenen ve Atatürk Caddesi üzerinde bir araya gelen STK'lar, Yeni Zelanda'da 2 camiye yönelik düzenlenen terör saldırısını kınadı.

STK'lar adına basın açıklamasını okuyan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Iğdır Şubesi Başkan Yardımcısı Ahmet Kılıç, "Bugün maalesef çok büyük bir acıyla uyanmış bulunmaktayız. Cuma mescidini kılmak adına 2 Camide toplanan Yeni Zelanda vatandaşı Müslüman kardeşlerimize düzenlenen terör saldırısında birçoğu şehit, çok sayıda kişide yaralanmıştır. 104 sene önce Çanakkale'de ne için savaştıklarını bilmeyen Yeni Zelandalı vatandaşlarımızı getirip oraya yığmışlardı. Aynı güç ve emperyalistler, bugün İslamofobi zihniyeti ve virüsüyle biz Müslümanları ve dinimizi tüm dünyaya karşı yanlış anlatıp, bizleri kışkırtmaya devam ediyor" dedi. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:07 Kaynak: İHA

Iğdır, Yeni Zelanda, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bangladeş Kriket Milli Takımı,Yeni Zelanda'daki Kanlı Saldırıdan Son Anda Kurtulmuş Son Dakika! Erdoğan: Yeni Zelanda'da 3 Türk Yaralandı, Biri ile Telefonda Görüştüm

Demba Ba'dan Cami Saldırısına Sert Tepki Yeni Zelanda'daki Katliamda Saldırganın Dinlediği Müzik Dikkat Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 16:18:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Stk'lar Yeni Zelanda'da Ki Saldırıyı Kınadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]