Son Dakika Haberleri: İHH, Suriye'de 10 ayda 125 milyon civarında ekmek dağıttı
Son Dakika Güncel İHH, Suriye'de 10 ayda 125 milyon civarında ekmek dağıttı

İHH, Suriye'de 10 ayda 125 milyon civarında ekmek dağıttı

7 saat önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'de günde 400-500 bin ekmek dağıtımı yapıyor.

İHH, Suriye'de 10 ayda 125 milyon civarında ekmek dağıttı, System.String[]

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'de günde 400-500 bin ekmek dağıtımı yapıyor.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli aileler için ekmek üretimine devam ettiklerini söyledi.

Ekmeklerin görevliler tarafından günlük olarak ailelere ulaştırıldığını anlatan Tosun, "Kilis ve Hatay Reyhanlı'daki lojistik merkezi ile Suriye'deki fırınlarda haftanın 6 günü üretim devam ediyor. Fırınlarımızda 80 kişi çalışıyor. Günlük 400- 500 bin ekmek Suriye içindeki kamp ve birçok noktadaki insanlara ulaştırılıyor. Yılın 10 ayında Suriye'de 125 milyon ekmek dağıtımı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Tosun, ekmek üretimine, hayırseverlerin destekleriyle devam edeceklerini kaydetti.

İnsani Yardım Vakfı, Reyhanlı, Suriye, İHH, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:48 Kaynak: AA
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