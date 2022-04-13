İHH, Tanzanyalı yetim aileleri ve albino çocuklarla ramazan sevincini paylaştı - Son Dakika
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İHH, Tanzanyalı yetim aileleri ve albino çocuklarla ramazan sevincini paylaştı

13.04.2022 22:16
İHH, Tanzanyalı yetim aileleri ve albino çocuklarla ramazan sevincini paylaştı

İHH İnsani Yardım Vakfı, "Ramazanı Yaşat" sloganıyla başlattığı ramazan kampanyasında Tanzanya'da ihtiyaç sahibi ailelerin, çocukların ve albino öğrencilerin yüzünü güldürdü.

İHH İnsani Yardım Vakfı, "Ramazanı Yaşat" sloganıyla başlattığı ramazan kampanyasında Tanzanya'da ihtiyaç sahibi ailelerin, çocukların ve albino öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Tanzanya'nın Tanga ve Morogoro bölgesine okul ve yetimhaneleri dolaşarak yaklaşık 700 aileye gıda kumanyası ulaştıran İHH ekipleri, okula gitmek için her gün kilometrelerce yürüyen 100 öğrenciye bisiklet hediye etti.

Vakıf çalışanları ayrıca, albino hastası 50 öğrenciye içinde güneş kremi, güneş gözlüğü, şemsiye ve şapka gibi malzemelerin bulunduğu sağlık çantası dağıttı.

12 yıldır dünyanın farklı coğrafyalarında ramazan çalışmaları yürüten İHH, bu yıl Ramazanı Yaşat sloganıyla Türkiye dahil 57 ülkede yardım faaliyetlerinde bulunuyor.

İHH, Tanzanyalı yetim aileleri ve albino çocuklarla ramazan sevincini paylaştı
İHH, Tanzanyalı yetim aileleri ve albino çocuklarla ramazan sevincini paylaştı
İHH, Tanzanyalı yetim aileleri ve albino çocuklarla ramazan sevincini paylaştı
İHH, Tanzanyalı yetim aileleri ve albino çocuklarla ramazan sevincini paylaştı

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Bisiklet, Tanzanya, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İHH, Tanzanyalı yetim aileleri ve albino çocuklarla ramazan sevincini paylaştı - Son Dakika


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