İhtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı - Son Dakika

Kütahya'nın Simav ilçesinde, ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2021 yılına ait kömür dağıtımlarında sona aşamaya gelindiği bildirildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, ilçe genelindeki 83 köyde, 5 belde de ve ilçe merkezindeki ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımının tamamlandığını belirtti. Kaymakam Halim, "Bu güne kadar hane başı bin 184 kilogram olmak üzere toplam 2 bin 278 ton kömürü adreste teslim edilerek, bin 924 haneye yakacak yardımı yapılmış oldu. Geri kalan 221 ton kömürün 1 beldeye dağıtılmasıyla, ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı tamamlanacak" diye konuştu. - KÜTAHYA