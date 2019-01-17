Son Dakika Haberleri: Ikby'de Domuz Gribi Vakası

Ikby'de Domuz Gribi Vakası

1 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü 1 kişide tespit edildi.

Ikby'de Domuz Gribi Vakası, System.String[]
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü 1 kişide tespit edildi.

IKBY Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halis Kadir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herhangi bir vilayet belirtmeden IKBY'de bir kişide domuz gribi vakası tespit ettiklerini söyledi.

Kadir, hastanın tedavi altına alındığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Virüsün 2009'da ortaya çıktığını hatırlatan Kadir, "Domuz gribi, ilk çıktığı zamanlar tedavisi yoktu ancak şimdi var. Virüsün eskiye göre riski daha az." dedi.


Yerel basındaki haberlerde, domuz gribinin Süleymaniye'de tespit edildiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:23 Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Irak Bölgesel Yönetimi, Güncel
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