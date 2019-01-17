Ikby'de Domuz Gribi Vakası
1 saat önce
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü 1 kişide tespit edildi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
'nde (IKBY) domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü 1 kişide tespit edildi.
IKBY Sağlık Bakanlığı
Sözcüsü Halis Kadir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herhangi bir vilayet belirtmeden IKBY'de bir kişide domuz gribi vakası tespit ettiklerini söyledi.
Kadir, hastanın tedavi altına alındığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.
Virüsün 2009'da ortaya çıktığını hatırlatan Kadir, "Domuz gribi, ilk çıktığı zamanlar tedavisi yoktu ancak şimdi var. Virüsün eskiye göre riski daha az." dedi.
Yerel basındaki haberlerde, domuz gribinin Süleymaniye
'de tespit edildiği kaydedildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:23 Kaynak: AA
İnternetten En Çok Satılan Ürünler Belli Oldu
Çin'in Ay'a Gönderdiği Pamuk Tohumları Yeşerdikten Sonra Soldu
THY Ekibi, Güney Afrika'da Silahlı Soyguna Uğradı
Kılıçdaroğlu'ndan 'HDP'li İsim Ortak Aday Olacak mı?' Sorusuna Tek Cümlelik Yanıt