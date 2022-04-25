IKBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Dizayi: "PKK fakirlerin evini yıkıyor ve haraç alıyor" - Son Dakika
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IKBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Dizayi: "PKK fakirlerin evini yıkıyor ve haraç alıyor"

25.04.2022 00:15
IKBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Dizayi: "PKK fakirlerin evini yıkıyor ve haraç alıyor"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi, terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığını eleştirerek, "PKK, fakirlerin evini yıkıyor ve haraç alıyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi, terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığını eleştirerek, "PKK, fakirlerin evini yıkıyor ve haraç alıyor." dedi.

Dizayi, Erbil merkezli "Kürdistan TV" kanalına, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"PKK, fakirlerin evini yıkıyor ve haraç alıyor." diyen Dizayi, PKK'nın "Mahmur'da, Sincar'da, Kerkük'ün yakınlarına kadar ve Hanekin'de sorun yarattığına" dikkati çekti.

IKBY'li yetkili, PKK'nın IKBY'de kendisini bir alternatif olarak dayattığına işaret ederek, şunları söyledi:

"En başından sormalıyız ki PKK'nın bu bölgelerde ne işi var? Kürdistan Bölgesi Hükümeti, seçilmiş bir hükümettir ve o sorumludur bu bölgelerde. PKK, Kandil ve Kandil yamacı gibi bu bölgelerde kendisini bir alternatif olarak görüyor ve bölgelerin isimlerini değiştiriyor. Bu kabul edilemez. Acaba kim bu bölgelerin isimlerini değiştirme, kendi güçlerini dayatma ve halktan haraç alma hakkını vermiş?"

PKK nedeniyle 800 köy yeniden inşa edilemedi

IKBY Başbakanı Barzani, 27 Şubat 2021'de Fransa'da yayın yapan France 24 kanalına yaptığı açıklamada, PKK nedeniyle 800 köyün yeniden inşa edilemediğini belirterek, bölgede PKK'nın varlığına müsamaha göstermeyeceklerini vurgulamıştı.

"PKK maalesef IKBY yetkililerinin iyi niyetinden yararlandı." diyen Barzani, terör örgütünün bölgede dağları, hatta yerleşim alanlarını işgal ettiğini ve bu nedenle 800 köyün yeniden inşa edilemediğini dile getirmişti.

Barzani, "Bazen çiftçilerin, topraklarına erişimi engelleniyor. Çoğu zaman köylerden sınır dışı bile ediliyorlar. Bu yüzden bu durumun tırmanmamasını umuyoruz. Umuyoruz ki, PKK bu bölgedeki askeri varlığının kimseye hizmet etmeyeceğini anlayacaktır. Buna kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz." diye konuşmuştu.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Terör, IKBY, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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