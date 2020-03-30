İki mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

Malatya'nın Darende ve Arapgir ilçelerinde iki mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında karantinaya alındı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, karantina kararıyla ilgili şu ifadeleri kullanıldı:

"Darende İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Darende ilçesi Ilıca Mahallesi, Arapgir İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Arapgir ilçesi Eğnir Mahallesi'nde, koronavirüs salgını nedeniyle 29 Mart 2020 tarihi itibarıyla karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştır."