Bartın İl Müftülüğüne Ömer Keskin atandı - Son Dakika
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Bartın İl Müftülüğüne Ömer Keskin atandı

07.06.2022 09:12
Bartın İl Müftülüğüne Ömer Keskin atandı

Bartın İl Müftülüğü görevine Van İl Müftüsü Ömer Keskin atandı.

Bartın İl Müftülüğü görevine Van İl Müftüsü Ömer Keskin atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bartın İl Müftüsü Abdülcelil Çakar görevden alınırken Bartın İl Müftülüğüne Van İl Müftülüğü görevinde bulunan Ömer Keskin atandı. - BARTIN

Bartın İl Müftülüğüne Ömer Keskin atandı
Bartın İl Müftülüğüne Ömer Keskin atandı
Bartın İl Müftülüğüne Ömer Keskin atandı

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın İl Müftülüğüne Ömer Keskin atandı - Son Dakika

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