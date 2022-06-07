Bartın İl Müftülüğüne Ömer Keskin atandı

Bartın İl Müftülüğü görevine Van İl Müftüsü Ömer Keskin atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bartın İl Müftüsü Abdülcelil Çakar görevden alınırken Bartın İl Müftülüğüne Van İl Müftülüğü görevinde bulunan Ömer Keskin atandı. - BARTIN
Kaynak: İHA
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