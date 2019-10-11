Son Dakika Haberleri: İl sağlık müdürlüğü'nden doktor kavgası açıklaması
Son Dakika Güncel İl sağlık müdürlüğü'nden doktor kavgası açıklaması

İl sağlık müdürlüğü'nden doktor kavgası açıklaması

57 dakika önce

İSTANBUL İl Sağlık Müdürlüğü, bir doktorun hayatını kaybettiği bıçaklı kavga ile ilgili açıklama yaptı.

İl sağlık müdürlüğü'nden doktor kavgası açıklaması, System.String[]

İSTANBUL İl Sağlık Müdürlüğü, bir doktorun hayatını kaybettiği bıçaklı kavga ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bu sabah, Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nöbetçi olan ortopedi ve travmatoloji asistanı hekimimiz, bir meslektaşı tarafından saldırıya uğramıştır. Saldırıya uğrayan hekimimize derhal acil müdahale yapılmış ancak tüm çabalara rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğümüz inceleme başlatmıştır. Fail, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmış olup Savcılık soruşturması devam etmektedir. Hayatını kaybeden hekimimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz"


İl Sağlık Müdürlüğü, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:39 Kaynak: DHA
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