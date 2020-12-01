İlahiyat Camii 3 yılda tamamlandı - Son Dakika

Malatya İnönü Üniversitesi İlahiyat Camii'nde ilk namaz kılınarak ibadete açıldı. Yaklaşık üç yılda tamamlanan İlahiyat Camii'nde resmi açılışı ileriki günlerde yapılacak.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, caminin ibadete açılmasıyla ilgili verdiği bilgide, "Üniversitemizin merkez camisi ilk namaz ve Cuma namazı kılınması ile fiilen ibadete başlamış oldu. 3 yıla yakındır inşaatı devam ediyordu. Çok az eksiği kaldı. Önümüzdeki aylarda resmi açılışını yapacağız. Üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah uzun yıllar hizmet edecek" dedi.

Rektör Kızılay, pandemi süreci içerisinde alınan önlemlerin altını çizdi ve ibadet edecek kişilerin kendi seccadelerini getirmeleri gerektiğini belirtti.

İlahiyat Camii ile ilgili bilgi veren İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman da, İnönü Üniversitesi İlahiyat Camii'nin mahalle camisinden farklı olarak bir eğitim kurumuna uygun şekilde tasarlandığını ifade etti. Dekan Karaman, desteklerinden dolayı Rektör Kızılay'a ve hayırseverlere teşekkür etti.

İnönü Üniversitesi kampüsü içerisinde 2018 yılında hayırseverlerin desteği ile yapımına başlanan İlahiyat Camii modern yapısıyla dikkat çekiyor. İlahiyat Camii içerisinde "İslami İlimler Kütüphanesi'nin yanı sıra ders çalışma alanları da yer alacak. - MALATYA