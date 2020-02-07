İlk yarı sessiz bitti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlk yarı sessiz bitti - Son Dakika

İlk yarı sessiz bitti

7 saat önce

Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.

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Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlik ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada konuk ekibin geliştirdiği atakta Orgill'in ceza sahası içinden kaleye çektiği şutu kaleci Fernolle parmaklarının ucu ile kornere çeldi.

8. dakikada Yeni Malatyaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Karim Hafes'in ortasında savunmadan dönen topla buluşan Vidar, ceza sahasına girerek kaleyi gördü ancak top defansa çarparak kornere çıktı.

22. dakikada sol kanatta gelişen Ankaragücü atağında topla buluşan Rodrigues'in ceza sahası dışından çektiği sert şut Yeni Malatyaspor savunmasına çarparak dışarı çıktı.

38. dakikada gol arayan ev sahibi takımda sağ kanattan bindirme yapan Chebake'nin yaptığı ortada topla buluşan Chaaleli'nin etkisiz vuruşunda top kaleci Ricardo'da kaldı.

43. dakikada konuk ekipte savunmanın kaptırdığı topu kapan Vidar'ın, ceza sahası içine girerek dar alanda kaleye çektiği şutu kaleci kornere çeldi.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Yeni Malatyaspor: Farnolle x, Chebake x, Mina x, Mustafa xx, Sakıb xx, Chaaleli xx, Robin xx, Bifouma xx, Acquah xx, Karim Hafez xx, Vidar xx

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Ufuk Ceylan, Yiğithan Güveli, Özer Özdemir, Remi Walter, Mitchell Donald, Ahmed Ildiz, Erkan Kaş, Youssouf Ndayishimiye, Umut Bulut

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

MKE Ankaragücü: Ricardo xx, Pinto xx, Kulusic xx, Alihan xx, Kitsiou xx, Lobjanidze x, Daniel xx, Rodrigues xx, İlhan xx, Oscar xx, Orgill xx

Yedekler: Yiğit Kafkasyalı, Fatih Tultak, Atila Turan, Cebrail Karayel, Milos Stanojevic, Aydın Karabulut, Konrad Michalak, Orkan Çınar, Sedat Ağçay, Gelmin Rivas

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

(Cahit Özçelik - Numan Güder/İHA)

Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:20 Kaynak: İHA
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