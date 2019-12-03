İlkadım'da farkındalık hareketi

İlkadım Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren İlkadım Engelsiz Yaşam Merkezi "3 Aralık Dünya Engelliler Günü"nde farkındalık etkinliği düzenledi.



İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde İlkadım Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından gerçekleştirilen farkındalık programına eşi Lütfiye Demirtaş ile birlikte katılırken; "Engelli vatandaşlarımız için engelleri kaldırırken, engel tanımıyoruz ve tanımayacağız" dedi.



Engeller Engelsiz Yaşam Merkezinde kalkıyor



İlkadım Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından gerçekleştirilen etkinlik ile merkezde eğitim alan öğrenciler İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ile bir araya geldi. Engellilerin sosyal yaşama adapte olabilmeleri için birçok farklı branşta eğitim veriliyor. Engelli öğrenciler sosyal bir çevre edinirken aynı zamanda el becerilerini geliştirecek ve meslek edinebilecekleri eğitimlerle buluşuyorlar. Bilgisayar eğitiminden ahşap işlemeciliğine kadar geniş bir yelpazede kurs imkanı ile buluşan her yaştan engelli vatandaş kendileri için özel olarak hazırlanmış dersliklerde ders görüyorlar.



"Projelerimizin odağında engelli vatandaşlarımız var"



3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen farkındalık programında öğrenciler tarafından hazırlanan afişe rengarenk boyalarla el izini bırakan Başkan Demirtaş ve eşi Lütfiye Demirtaş öğrencilerle bir araya gelmekten duydukları mutluluğu dile getirdiler. Etkinlikte engelli öğrencilerin ve ailelerinin taleplerini dinleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlkadım Engelsiz Yaşam Merkezimizde hocalarımızın ve belediyemiz personellerinin özverili çalışmalarıyla engelleri kaldırmak için mücadele ediyoruz. Öğrencilerimize rahat ve mutlu olabilecekleri bir ortam hazırlayarak onların sosyal yaşama katılmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Bugün de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebeti ile bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.



Başkan Demirtaş sözünü tuttu



İlkadım Hürriyet Mahallesi Muhtarı Orhan Şimşek tarafından başlatılan "Çocuklar Meyveyi Dalında Tanısın" kampanyasına destek olmak amacı ile engelli Kubilay Buldu'ya verdiği sözü tutarak adına ağaç diken İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Kubilay ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir araya geldi. Kubilay Buldu'nun adına dikilen ağaca birlikte adının yazılı olduğu plaketi asan Başkan Demirtaş, "Bu özel günde hem Kubilay evladımızı sevindirme şansı bulduk hem de bir ağaç daha dikerek çocuklarımıza doğa bilincini aşılamış olduk" açıklamasında bulundu. - SAMSUN