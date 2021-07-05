Üye Girişi
İMAMOĞLU, İSTANBUL YENİLENİYOR PLATFORMU'NU TANITTI - Son Dakika

İMAMOĞLU, İSTANBUL YENİLENİYOR PLATFORMU'NU TANITTI

05.07.2021 17:10
İMAMOĞLU, İSTANBUL YENİLENİYOR PLATFORMU'NU TANITTI, System.String[]

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'da kentsel dönüşümü kolaylaştıracak "İstanbul Yenileniyor Platformu"nu kurdu.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'da kentsel dönüşümü kolaylaştıracak "İstanbul Yenileniyor Platformu"nu kurdu.  Platform ile birlikte, konutunu riskli gören mülk sahipleri, internet üstünden kentsel dönüşüme başvurabilecek. Deprem ve kentsel dönüşüm meselesine başından beri seferberlik ruhuyla baktıklarını söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "İBB'nin garantörlüğünde,  güven duyacağınız şeffaf bu sistemle kentsel dönüşüm noktasında İstanbullularla birlikte çok hızlı yol alalım" dedi.

İBB'nin iştirak şirketleri İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KİPTAŞ), İstanbul İmar A.Ş. ve Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler San. Tic. A.Ş. (BİMTAŞ)'ın ortaklaşa yürüttüğü proje "İstanbul Yenileniyor Platformu" tanıtım toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

"BU SİSTEMLE KENTSEL DÖNÜŞÜM NOKTASINDA İSTANBULLULARLA BİRLİKTE ÇOK HIZLI YOL ALALIM"

İmamoğlu, deprem ve kentsel dönüşüm meselesine başından beri seferberlik ruhuyla baktıklarını söyledi.  "istanbul yenileniyor.com'a hepinizi, sıkıntısı olan vatandaşlarımızı bekliyoruz" diyen İmamoğlu,  "Bu anlamda bir planı uygulamak, süreci uygulayıp ya da uygulamamak yine vatandaşlarımızın elinde. Onların yetkisinde. Yani vatandaşlarımız imza atmadan, geçerli yeterli sayıyı bulmadan hiçbir kurumun oraya girme yetkisi yok. O bakımdan, bu anlamda diyoruz ki; 'Hayatlarımız, yaşamlarımız yıkılmasın' diye gelin, İBB'nin garantörlüğünde, gerçekten güven duyulan iştiraklerimizin süreci yönetiminde ve garantörlüğünde, güven duyacağınız, şeffaf bu sistemle kentsel dönüşüm noktasında İstanbullularla birlikte çok hızlı yol alalım. Şehrimize ve 16 milyon İstanbulluya hayırlı, uğurlu olsun diyorum" diye konuştu.    KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, geliştirdikleri sistemle bundan böyle tüm yenileme başvurularının tek bir merkezde toplanacağını belirterek, "Evini depremde tehdit altında olduğunu düşünen herkes başvuru kriterlerine uyması halinde bu sistemden bizlere ulaşabilecek. Teknolojik altyapısını iştirak şirketimiz BİMTAŞ tarafından hazırlanan 'İstanbul Yenileniyor Platformu' bugün hayata geçiriyoruz. 1999 öncesi yapılan, mülkiyet sorunu olmayan ve aynı parsel üzerinde birden fazla yapının bulunduğu taşınmazların yenilenmesi için çalışmalarımızı yürüteceğiz. Sürecimiz, başvuru, teklif ve uzlaşı olarak hayata geçireceğiz. İstanbul'da yapısının riskli olduğunu düşünen herkes, istanbulyenileniyor.com adresinden kısa süren işlem adımlarıyla başvuru yapabilecek" dedi.  SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Platform'a başvurabilmek için gereken şartlar var. Bunlar parselin özel mülkiyette yer alması, parselde birden fazla yapı olması ve bu yapıların 1999 yılı öncesinde yapılmış olmasıdır. Eğer bu şartlar sağlanıyorsa, "istanbulyenileniyor.com" adresinde gerekli formu doldurduktan sonra İBB yetkililerinin sunduğu teklifte hak sahipleri arasında 3'te 2 çoğunluk sağlandıktan sonra KİPTAŞ kontrolünde ihale süreci başlatılacak, tahliye ve yıkım işlemleri yapılacak. Finans ve yüklenici inşaat şirketi KİPTAŞ ve BİMTAŞ denetiminde konutların yapımına başlanacak.

istanbul büyükşehir belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, geri dönüşüm, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İMAMOĞLU, İSTANBUL YENİLENİYOR PLATFORMU'NU TANITTI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı 17:17 Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olan PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı 17:07 Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olan PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı Kafasını kaldırama çarptıktan 22 gün sonra öldü! Yumruğu atan akraba yeniden gözaltında 16:50 Kafasını kaldırama çarptıktan 22 gün sonra öldü! Yumruğu atan akraba yeniden gözaltında
Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir 16:48 Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil 16:42 Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil Eski damat dehşet saçtı, 3 kadını bıçakla yaraladı 16:39 Eski damat dehşet saçtı, 3 kadını bıçakla yaraladı
Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti 15:40 Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu 15:25 Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu

Son Dakika Haberleri
17:19 ABD'de 4 Temmuz bağımsızlık günü kana bulandı: 2 ölü, 3 yaralı
17:16 Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı
17:06 Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olan PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı
17:04 Ayşe Nazlı'nın katilinden dehşete düşüren savunma: 7 dakika boğazını sıktım, sonra suni teneffüs yaptım
16:47 Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir
16:43 Türk diplomasisinin önemli ismi Başkonsolos Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti
16:41 Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil
16:39 Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti
16:13 Vitor Pereira ve Caner Erkin'in büyük buluşması gerçekleşti! Samimi fotoğraflar beğeni topladı
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz
Takım fotoğrafında yer almayan Volkan Demirel'in izinli olduğu ortaya çıktı Takım fotoğrafında yer almayan Volkan Demirel'in izinli olduğu ortaya çıktı         
17:26
Hazar Denizi'ndeki korkunç patlamanın gerçekleştiği çamur volkanı görüntülendi Hazar Denizi'ndeki korkunç patlamanın gerçekleştiği çamur volkanı görüntülendi         
17:10
Ayşe Nazlı'nın katilinden dehşete düşüren savunma: 7 dakika boğazını sıktım, sonra suni teneffüs yaptım Ayşe Nazlı'nın katilinden dehşete düşüren savunma: 7 dakika boğazını sıktım, sonra suni teneffüs yaptım         
17:05
Altının kilogramı 495 bin liraya geriledi Altının kilogramı 495 bin liraya geriledi         
16:50
Amazon'da Jeff Bezos devri sona erdi! Resmen görevinden ayrıldı Amazon'da Jeff Bezos devri sona erdi! Resmen görevinden ayrıldı         
16:44
Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti         
16:40
Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü         
15:44
On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt         
15:38
Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler         
14:32
Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte "Evet" diyen hostes alkış yağmuruna tutuldu         
12:10
Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları         
11:51
MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek         
10:31
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi         
09:15
İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı         
08:20
Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi         
01:04
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor         
00:29
Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu         
20:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 17:59:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İMAMOĞLU, İSTANBUL YENİLENİYOR PLATFORMU'NU TANITTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement