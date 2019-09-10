İmamoğlu, öğrencilere kırtasiye malzemeleri dağıtım törenine katıldı
1 saat önce
İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bahçelievler'de bir okulda kırtasiye malzemeleri dağıtım törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:49 Kaynak: DHA
İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
, Bahçelievler
'de bir okulda kırtasiye malzemeleri dağıtım törenine katıldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenibosna
'da bulunan Emir Sultan
Ortaokulu'nda öğrencilere kırtasiye dağıtım törenine katıldı. İBB tarafından okulların taleplerine göre verilen kırtasiyeler için düzenlenen törende konuşan İmamoğlu, 'Eğitim-öğretim dönemimiz hayırlı olsun. Emeği geçecek tüm eğitim kadrosuna başarılar dileklerimi yeniliyorum. Anne
, babaları sevgi ve saygıyla selamlarkan tüm gençlerimizi de kucaklıyorum' diye konuştu. İmamoğlu konuşmanın ardından öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti. Sohbetin ardından İmamoğlu iki sınıfa girerek öğrencilerle buluştu.
Görüntü dökümü:
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-Törenden görüntü
-İmamoğlu konuşma
-Öğretmenlerle sohbet
-Sınıflara girmesi
-Detaylar
- İstanbul
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