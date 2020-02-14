İMF'den koronavirüs açıklaması: İki hafta çok önemli - Son Dakika
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İMF'den koronavirüs açıklaması: İki hafta çok önemli

26 dakika önce

IMF Başkanı Georgieva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomi için büyük bir "belirsizlik" oluşturduğunu belirterek, "Önümüzdeki iki hafta koronavirüsün ekonomik etkisinin belirlenmesinde çok önemli olacak.

İMF'den koronavirüs açıklaması: İki hafta çok önemli, System.String[]

IMF Başkanı Georgieva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi için büyük bir "belirsizlik" oluşturduğunu belirterek, "Önümüzdeki iki hafta koronavirüsün ekonomik etkisinin belirlenmesinde çok önemli olacak." dedi.

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Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:32 
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