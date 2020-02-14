Son Dakika › Ekonomi › İMF'den koronavirüs açıklaması: İki hafta çok önemli - Son Dakika Ekonomi
İMF'den koronavirüs açıklaması: İki hafta çok önemli
26 dakika önce
IMF Başkanı Georgieva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomi için büyük bir "belirsizlik" oluşturduğunu belirterek, "Önümüzdeki iki hafta koronavirüsün ekonomik etkisinin belirlenmesinde çok önemli olacak.
IMF Başkanı Georgieva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi için büyük bir "belirsizlik" oluşturduğunu belirterek, "Önümüzdeki iki hafta koronavirüsün ekonomik etkisinin belirlenmesinde çok önemli olacak." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:32
Son Dakika Son dakika: Tarım Bakanlığı, halkın sağlığıyla oynayan 74 firmayı tek tek açıkladı Rekabet Kurulu, Google'a 98 milyon TL'lik ceza verdi Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Borsanın en değerli şirketleri arasında en çok habere konu olan Turkcell oldu