İMF'den koronavirüs açıklaması: İki hafta çok önemli

IMF Başkanı Georgieva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel Ekonomi , Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'> ekonomi için büyük bir "belirsizlik" oluşturduğunu belirterek, "Önümüzdeki iki hafta koronavirüsün ekonomik etkisinin belirlenmesinde çok önemli olacak." dedi.

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Borsanın en değerli şirketleri arasında en çok habere konu olan Turkcell oldu