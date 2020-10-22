İmperial Hastanesi'nden anlamlı sponsorluk - Son Dakika

İmperial Hastanesi'nden anlamlı sponsorluk

22.10.2020 15:20
İmperial Hastanesi'nden anlamlı sponsorluk, System.String[]

İmperial Hastanesi, Ortahisar Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın sponsorluğunu üstlendi.

İmperial Hastanesi, Ortahisar Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın sponsorluğunu üstlendi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İmperial Hastanesi'yle Ampute Futbol Takımı'nı kapsayan sponsorluk protokolü imzaladı. Trabzon'da Hekimoğlu Spor, 1461 Trabzon ve Of spor'un sponsorluğunu üstlenen İmperial Hastanesi yapılan protokolle birlikte şimdi de Ortahisar Belediyesi'nin Ampute Futbol Takımı'nın sponsorluğunu üstlendi. Protokol çerçevesinde İmperial Hastanesi, Ampute Futbol Takımı'na nakdi yardımda bulunacak.

İmza töreninde konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İmperial Hastanesi'nin Trabzon'da başta sosyal ve sportif alanlar olmak üzere birçok alana destek verdiğine vurgu yaptı. Yapılan protokolden büyük bir gurur ve mutluluk duyduklarını dile getiren Başkan Genç, "Belediyemiz adına anlamlı bir faaliyetimizi gerçekleştiriyoruz. Göreve geldiğimiz andan itibaren dezavantajlı gruplarımızın özellikle spor faaliyetlerine destek ve katkı sağladık. Daha sonra bunu bir kurumsal kimliğe büründürerek Ampute Futbol Takımımızı kurduk. ve çok şükür kısa bir zamanda Türkiye süper ligine yükseldiler. Şu anda takımımız süper ligde mücadele edecek. Bu sosyal sorumluluk çalışmamıza şehrimizde birçok alana desteklerini eksik etmeyen her zaman maddi ve manevi olarak destek olan İmperial Hastanemizle birlikte imza atıyoruz. Bu konudaki teklifimizi hemen uygun buldular ve kabul ettiler. Biz de kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Şehrimizin spor merkezi olması yolunda daha önce de birçok çalışmaya imza attılar. Sponsorluk ve kurumsal olarak yaptıkları çalışmalar bizim için saygı değerdir, önemlidir. İmperial Hastanemizin bu çalışmaları yeniden başlatmasını gururla ve takdirle karşılıyoruz. Hentbol ve voleybolda aynı çalışmaları yürütecek olmaları bizim için de mutluluk verici. Tekrar hastanemiz yönetim kurulu üyelerine ve başhekimimize teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.

İmperial Hastanesi adına protokole imza atan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi ise şu ana kadar birçok spor kulübüne destek olduklarını belirterek "Sizinle birlikte böyle bir projeye imza atmak bizim için de gurur vericidir. Geçmişten günümüze Trabzon'da sosyal alanlarda olduğu gibi sportif alanlarda da hastane olarak destek veriyoruz. Geçmişte; İdmanocağı, 1461 Trabzon ve birçok spor kulüplerine destek verdik. Bugün de Hekimoğlu Spor, Ofspor, Ampute Futbol Takımı gibi birçok kulübümüze sportif destek veriyoruz. Bundan sonra başkanımızla birlikte bu süreçleri ortaklaşa yürüteceğiz. Bu sponsorluk anlaşmasını imzalamaktan gurur duyuyoruz. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON

İmperial Hastanesi'nden anlamlı sponsorluk
İmperial Hastanesi'nden anlamlı sponsorluk
İmperial Hastanesi'nden anlamlı sponsorluk

Ampute Futbol Takımı, Ortahisar, Trabzon, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İmperial Hastanesi'nden anlamlı sponsorluk - Son Dakika Spor

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