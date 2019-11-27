Son Dakika Haberleri: İnanç, "Bu dünya kavuşma dünyası değil"
Son Dakika Güncel İnanç, 'Bu dünya kavuşma dünyası değil' - Son Dakika

İnanç, "Bu dünya kavuşma dünyası değil"

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği seminere katılan Yazar Hayati İnanç; "Bu dünya kavuşma dünyası değil, gerçek kavuşma ahirette" dedi.

İnanç,

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği seminere katılan Yazar Hayati İnanç; "Bu dünya kavuşma dünyası değil, gerçek kavuşma ahirette" dedi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın başlattığı "Hayatın İçindeyim" projesi kapsamında Yazar Hayati İnanç'ın Kocaelililer'le buluştu. Seminere Başiskele ilçesi ve çevre ilçelerden gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yaşama dair önemli bilgiler veren Hayati İnanç, "İnsan dünyaya ağlayarak gelir, ağlayarak gider. Dünya saadet yurdu değil, ayrılık yurdu. Kavuşma ahirette. Dünyada kavuşmayı planlayıp, arzulamak, peşine düşmek ham hayaldir" dedi.


Seminere katılan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mücahit Arslan, seminer sonunda Yazar Hayati İnanç'a çiçek, tablo takdiminde bulundu. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Boşandığı eşini, kızının yanında darp etti, defalarca tekmeledi... O anlar kamerada
Doktor, boşandığı eşini kızının yanında darp etti İYİ Partili Ağıralioğlu: EYT'nin ekonomik yük olduğu doğru ancak hak mağduriyeti var Hakurk'a yeni operasyon başlatıldı! Üs bölgesinde paramotor ele geçirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 18:09:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnanç, "Bu dünya kavuşma dünyası değil"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]