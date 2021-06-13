İnebolu'dan Ankara'ya "İstiklal Sürüşü" gerçekleştiren motosiklet sürücüleri Çankırı'ya ulaştı - Son Dakika

Kurtuluş Savaşı'nda deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı İstiklal Yolu'nda motosikletlerle gerçekleştirilen "İstiklal Sürüşü"ne katılan motosikletçiler Çankırı'ya ulaştı.

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile 37 Riders Kastamonu Motosiklet Kulübü Derneği'nin iş birliğinde İnebolu- Ankara arasındaki 340 kilometrelik İstiklal Yolu'nda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında dün İnebolu'dan yola çıkan motosiklet ekibi, Anıtkabir'e ulaştırmak üzere taşıdıkları mühimmat ve bayrağı Derbent Şehitliği'nde Çankırı Motosiklet Derneği'ne teslim etti.

Etkinlik kapsamında Çankırı İstiklal Yolu Parkı'na gelen yaklaşık 250 motosiklet sürücüsüne Türk Kızılay tarafından ikramda bulunuldu, Çankırı Vali Yardımcısı Şahin Bayhan da Anıtkabir'e ulaştırılması için gruba Türk bayrağı teslim etti.

Çankırı Motosiklet Derneği Başkanı Alpaslan Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 37 Riders Motosiklet Kulübün'den teslim aldıkların mühimmat ve bayrağı Kalecik Motosiklet Kulübü'ne teslim etmek üzere yola çıktıklarını söyledi.

Bu anlamlı günde etkinliğe katılmaktan onur duyduklarını belirten Koç, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Türkiye Motosiklet Platformu üyesi Salih Kara da etkinliğe ataların nasıl bir yol izlediklerini, neler çektiklerini görmek istedikleri için katıldıklarını söyledi.

Etkinliğe katılımdan dolayı mutluluk duyduklarını belirten Kara, "Bir dahaki senelerde de inşallah Türkiye çapında tüm motosiklet sürücüsü dostlarımızı bu yolu birlikte sürmek için bekliyoruz. Bundan sonra her sene olacak. Bunu daha önce İnebolu'da yürüyüş olarak gerçekleştiriyordu arkadaşlarımız, bu sene Kastamonu grubu 37 Riders arkadaşlar bunu motorla yapalım dediler. Güzel bir fikir, dolayısıyla Çankırı, Kastamonu destek verdi. Bizim de asıl gayemiz bu kutlu yürüyüşü Türkiye çapında tüm motorseverlere duyurmak." diye konuştu.