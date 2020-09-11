İnegöl Belediyespor Samet Sineren'i renklerine bağladı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, TVF Lisesinden orta oyuncu Samet Sineren ile sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan yönetim kurulu üyesi İsmail Baykan, transferin kulübe ve oyuncuya hayırlı olmasını dileyerek, "Adana Gençlik takımında voleybola başladıktan sonra TVF Spor Lisesine geçti. Orada 1 yıl oynadıktan sonra bu yıl da bünyemize katıldı. Genç, yetenekli ve geleceği olduğunu düşündüğümüz bir oyuncu. Dolayısıyla o yüzden kendisine yatırım yaptık. Antrenmanlarda performansı da gayet iyi. Kendisinden beklentimiz var. Önümüzdeki yıllarda çok daha fazla fayda göreceğimiz sporcu kardeşimiz olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Genç oyuncu Samet de transferden duyduğu mutluluğu dile getirerek, başarılı bir sezon geçirmeyi umduğunu aktardı.

Törene İnegöl Belediyespor Kulübü Başkan Vekili Nuhi Solak da katıldı.