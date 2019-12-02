Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Erşan Kartal, Alper Altuğ Köselerli, Kerem Baki

Anadolu Efes: Micic 13, Buğrahan Tuncer 14, Simon 14, Singleton 6, Pleiss 15, Larkin 25, Sertaç Şanlı 6, Doğuş Balbay, Yiğitcan Saybir 4, Tolga Geçim 3, Ömer Can İlyasoğlu 2, Mustafa Kurtuldum 2

Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 20, Göksenin Köksal 5, Moore 2, Harrison 16, Ege Arar, Auguste 19, Whittington 17, Yiğit Arslan 1, Can Korkmaz

1. Periyot: 28-20

Devre: 54-46

3. Periyot: 80-65

ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. haftanın kapanış maçında Anadolu Efes, sahasında Galatasaray Doğa Sigorta'yı 104-80 mağlup etti.

Bu sonuçla Anadolu Efes, ligde 9. galibiyetini aldı. Galatasaray Doğa Sigorta ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

Mücadeleye etkili başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, ilk 2 dakikada 7-0'lık seri yakaladı. Sarı-kırmızılı takıma 9-0'lık seriyle karşılık veren Anadolu Efes, 4. dakikada öne geçti: 9-7. Üç sayı çizgisinin gerisinden Micic, Buğrahan Tuncer ve Simon ile üst üste skor üreten ev sahibi takım, 8. dakikada 9 sayılık fark yakaladı: 23-14. Kalan bölümde dış atışlarla sonuca giden Galatasaray Doğa Sigorta'nın farkı fazla kapatmasına izin vermeyen Anadolu Efes, tempolu geçen ilk periyodu 28-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Galatasaray Doğa Sigorta, Auguste ile pota altını etkili kullanarak oyunda dengeyi kurmaya çalıştı. Larkin'in arka arkaya kazandırdığı sayılarla konuk ekibin maça ortak olmasına izin vermeyen Anadolu Efes, Buğrahan Tuncer'in 3 sayılık basketiyle 17. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 45-35. Lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına 54-46 üstün gitti.

Üçüncü periyodun ilk bölümünde hücumda daha iyi organize olan Galatasaray Doğa Sigorta, Harrison'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 24. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 58-55. Anadolu Efes, Larkin'in isabetli dış atışıyla 27. dakikada farkı tekrar çift hanelere çıkardı: 72-62. Skor üretmekte zorlanan konuk ekip karşısında Larkin ve Buğrahan Tuncer'in sayılarıyla farkı açan lacivert-beyazlı takım, son periyoda 80-65 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte kontrollü bir oyun sergileyen ve farkı açan Anadolu Efes, sahadan 104-80 galip ayrıldı.