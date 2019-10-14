İngiliz Parlamentosunda yeni yasama yılı açıldı

İngiltere Parlamentosu, Kraliçe 2. Elizabeth'in geleneksel katılımıyla yeni yasama döneminin açılışını yaptı.

İngiltere Parlamentosunda yeni yasama yılı açıldı. Westminster'daki tarihi parlamento binasına gelen Kraliçe 2. Elizabeth, İngiliz Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası'nda Boris Johnson hükümetinin programını özetlediği bir konuşma yaptı. Hükümetin önceliğinin İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden 31 Ekim'de ayrılmasının sağlanması olduğunu ifade eden Kraliçe Elizabeth, "Hükümetim serbest ticaret ve dostane işbirliğine dayanan Avrupa Birliği ile yeni bir ortaklığa doğru çalışmayı planlıyor" ifadesini kullandı.

Kraliçe Elizabeth konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Hükümetim, Birleşik Krallık'ta hayatlarını inşa eden ve Birleşik Krallık'a katkıda bulunan, burada ikamet eden Avrupalı vatandaşların kalma hakkını sağlama konusundaki kararlılığını korumaktadır. Tasarıda bu taahhüdü güçlendiren önlemler yer alacak. Finansal hizmetler ve yasal sektörler için kesinlik, istikrar ve yeni fırsatlar sağlama konusunda adımlar atılacaktır. Birleşik Krallık AB'den ayrılırken, hükümetim küresel ilişkilerde liderlik rolünü oynamaya, çıkarlarını savunmaya ve değerlerini desteklemeye devam edecek."

(İHA)