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İngiltere Başbakanı Johnson, Umman Sultanı Bin Tarık'la bir araya geldi - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Johnson, Umman Sultanı Bin Tarık'la bir araya geldi

16.12.2021 23:41
İngiltere Başbakanı Johnson, Umman Sultanı Bin Tarık'la bir araya geldi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, başkent Londra'da Umman Sultanı Heysem bin Tarık'la görüştü.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, başkent Londra'da Umman Sultanı Heysem bin Tarık'la görüştü.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Johnson'ın, İngiltere ve Umman arasında uzun süredir devam eden ilişkileri memnuniyetle karşıladığını, iki ülke arasındaki ortaklığı canlandırmayı, ticaret, yatırım ve savunma genelinde iş birliğini derinleştirmeyi beklediğini ifade ettiği bildirildi.

Açıklamada, liderlerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı süregelen zorluklara dikkati çektiği belirtilerek, yeni bir İngiltere- Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) serbest ticaret anlaşması gibi ekonomik toparlanmayı hızlandırma çabalarını ele aldığı kaydedildi.

İki liderin, görüşmede, İngiltere ve Umman'da rüzgar enerjisi ve hidrojen dahil yeşil, yenilenebilir teknolojideki yatırım fırsatlarına dikkati çektiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Liderler, bölgesel güvenlik konularıyla ilgili Yemen'de devam eden krizi ve Viyana'da İran nükleer anlaşmasını canlandırmak için yapılan görüşmeleri ele aldı. Liderler, Umman'daki Duqm üssünün İngiltere için stratejik önemini kabul ederek, savunma ve güvenlik iş birliğini daha da güçlendirme konusunda anlaştı."

Açıklamada, ayrıca iki liderin gelecek yıl olası İngiltere-KİK zirvesini göz önünde bulundurarak, birlikte yakın çalışmaya devam etme taahhüdünde bulundukları kaydedildi.

Umman Sultanı Bin Tarık, İngiltere'deki temasları kapsamında dün İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve Prens Charles'la görüşmüştü.

Boris Johnson, England, Londra, Umman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere Başbakanı Johnson, Umman Sultanı Bin Tarık'la bir araya geldi - Son Dakika


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