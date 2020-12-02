İngiltere basını: İngiltere Covid-19 aşısına onay veren ve yapan ilk Batılı ülke olacak - Son Dakika
BBC

İngiltere basını: İngiltere Covid-19 aşısına onay veren ve yapan ilk Batılı ülke olacak

02.12.2020 07:27
İngiltere basını: İngiltere Covid-19 aşısına onay veren ve yapan ilk Batılı ülke olacak, System.String[]

İngiltere'nin, bir Covid-19 aşısına onay veren ilk Batılı ülke olması ve aşıların Avrupa'nın geri kalanına kıyasla haftalar önce başlaması bekleniyor.

İngiltere'nin, bir Covid-19 aşısına onay veren ilk Batılı ülke olması ve aşıların Avrupa'nın geri kalanına kıyasla haftalar önce başlaması bekleniyor.

Guardian gazetesine göre İngiltere'de ilaç ve tedavilere onay veren denetleyici kuruluş İlaç ve Sağlık Bakımı Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) Pfizer/BioNTech aşısının acil kullanımına birkaç gün içinde onay verebilir. İngiltere bu aşıdan 40 milyon doz sipariş vermişti ve 10 milyon dozun yıl sonuna dek hazır olması bekleniyor.

Bu arada Avrupa'daki denetleyici kuruluşun ise Aralık sonuna kadar bir karara varılamayabileceğini açıkladığı, bunun da Avrupa genelindeki aşılama programlarının 2021'den önce başlayamaması anlamına geldiği belirtiliyor.

Guardian'a göre MHRA, son aylarda, nihai verilerini 23 Kasım'da sunan Pfizer/BioNTech dahil, çeşitli aşıları son aylarda değerlendirmeye tabi tutuyordu.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ise Pfizer aşısının son denemelerine ait verileri daha yeni incelemeye başladı. EMA dün Pfizer ve benzer bir aşı üreten ABD'li şirket Moderna'nın nihai verilerini aldığını duyurmuştu.

EMA, kararını en geç 29 Aralık'ta yapılacak olağanüstü toplantıda vereceğini açıkladı.

ABD'de ise Gıda ve İlaç Dairesi Pfizer/BioNTech aşısını inceliyor ve kararın 10 Aralık'ta alınması bekleniyor.





İngiltere'de kitlesel aşılama planlarının da ileri aşamada olduğu kaydediliyor. Ancak aşının -70 derece tutulmasının gerekmesi nedeniyle lojistiğin zorlu olacağı kaydediliyor. Aşı, normal buzdolaplarında sadece beş gün kalabiliyor.

Aşının üretildiği Belçika'dan getirilmesinin ardından, MHRA ve Kamu Sağlığı Kurumu'nun aşıları kalite testinden geçireceği ve nakliye koşullarının karşılanıp karşılanmadığına bakacağı ifade ediliyor. Daha sonra da, aşıların ilk olarak sağlık çalışanlarına yapılması için hastanelere gönderilmesi planlanıyor. Aşının gelişiyle, ilk dozların yapılması arasında dört ila altı gün geçebileceği kaydediliyor.

Daily Telegraph gazetesinin bugünkü manşetinde yer alan özel haberinde de, ülke genelinde 10 büyük merkezin, 15 gün içinde aşı merkezine dönüştürülmesi için, İngiltere Ordusu'ndan yardım istendiği duyuruldu.

Her büyük kentteki, büyük merkezlere ek olarak 1000 kadar daha küçük noktanın da belirleneceği, aile doktorlarının, eczanelerin, küçük sağlık kliniklerinin, dönüştürülmüş spor merkezleri ve çeşitli binaların da aşılamada kullanılacağı kaydediliyor.

İngiltere basını: İngiltere Covid-19 aşısına onay veren ve yapan ilk Batılı ülke olacak

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Son Dakika Dünya İngiltere basını: İngiltere Covid-19 aşısına onay veren ve yapan ilk Batılı ülke olacak - Son Dakika Dünya

BBC

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