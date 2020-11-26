İngiltere'de karantina sonrası halkın yüzde 41'i katı kısıtlamalara tabi olmayı sürdürecek - Son Dakika

İngiltere'de karantina sonrası halkın yüzde 41'i katı kısıtlamalara tabi olmayı sürdürecek

26.11.2020 17:59
İngiltere'de karantina sonrası halkın yüzde 41'i katı kısıtlamalara tabi olmayı sürdürecek, System.String[]

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan karantinanın 2 Aralık'ta sona ermesinin ardından ülkede 23 milyondan fazla kişi, katı kısıtlamaların bulunduğu "yüksek alarm" kademesinde yaşamak zorunda kalacak.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan karantinanın 2 Aralık'ta sona ermesinin ardından ülkede 23 milyondan fazla kişi, katı kısıtlamaların bulunduğu "yüksek alarm" kademesinde yaşamak zorunda kalacak.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, parlamentoda yaptığı konuşmada, karantina sonrası hangi bölgenin, daha önce belirlenen gruplardan hangisine dahil edileceğini açıkladı.

Manchester, Kent, Leicester ve Birmingham'ın da aralarında bulunduğu bazı kentler, enfeksiyon oranının en yüksek olduğu ve "yüksek alarm" anlamına gelen 3'üncü aşamaya alındı.

Karantina öncesi 3'üncü aşamadaki Liverpool kenti 2'nci aşamaya düşerken, başkent Londra ise bazı bölgelerinde artan vaka sayılarına rağmen 2'nci aşamada kalmaya devam edecek.

Buna göre, nüfusun yüzde 57'sini oluşturan 32,2 milyon kişi 2'nci aşama, nüfusun yüzde 41,5'ini oluşturan 23,3 milyon kişi de 3'üncü aşama kısıtlamalarına tabi olacak.

En hafif kısıtlamalar ise nüfusun sadece yüzde 1'ini oluşturan 714 bin kişi için geçerli olacak.

Durum, 16 Aralık'ta yeniden gözden geçirilecek ve salgının bölgedeki boyutuna göre Noel öncesi değişikliğe gidilebilecek.

3 aşamalı plan

56 bin 533 ile Avrupa'da en çok ölümün görüldüğü ülke olan İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, 23 Kasım'da yaptığı açıklamada, karantinanın ardından bahara kadar 3 aşamalı bir planın uygulanacağını söylemişti.

Plana göre, ilk aşamada restoran ve barlar ancak 23.00'e kadar açık kalabilecek, mümkünse evden çalışılacak.

2. aşamada, kapalı mekanda başka bir hane üyesiyle görüşülemeyecek, dışarıdaki buluşmalar ise 6 kişiyle sınırlandırılacak, barlar ancak restoran olarak hizmet verebilecek, alkollü içecekler sadece yemeklerin yanında satılabilecek.

3. aşamada ise kapalı spor salonları hizmet veremeyecek, gerekli olmadığı sürece seyahat edilemeyecek, barlar ve restoranlar ancak paket servisi yapabilecek ve spor etkinlikleri düzenlenemeyecek.

Manchester, Karantina, İngiltere, Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de karantina sonrası halkın yüzde 41'i katı kısıtlamalara tabi olmayı sürdürecek - Son Dakika


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