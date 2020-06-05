İngiltere'de koronavirüs tedbirlerini ihlâl eden Başbakanlık danışmanının görevde kalmasını... - Son Dakika
BBC

İngiltere'de koronavirüs tedbirlerini ihlâl eden Başbakanlık danışmanının görevde kalmasını...

Koronavirüs önlemlerini ihlal etmekle suçlanan başbakan danışmanı Dominic Cummings'in görevde kalmasını protesto eden bir doktor, bunun salgında ikinci dalgayı tetikleyebileceğini söyleyerek istifasını verdi.

İngiltere'de koronavirüs tedbirlerini ihlâl eden Başbakanlık danışmanının görevde kalmasını..., System.String[]

Başbakan Boris Johnson'un, koronavirüs önlemlerini ihlal etmekle suçlanan danışmanı Dominic Cummings'in görevde kalmasını protesto eden bir doktor, bunun salgında ikinci dalgayı tetikleyici etkileri olabileceğini söyleyerek istifa etti.

Guardian gazetesine yaptığı açıklamada doktor Dominic Pimenta, Cummings'in, önlemlerin en sıkı tutulduğu ve herkese evde kalması talimatının verildiği bir dönemde Londra'dan ailesiyle beraber 430 kilometre mesafadeki Durham'a gitmesi, oradayken yakındaki Barnard kalesine günü birlik ziyareti hakkındaki açıklamalarını "gülünç bir peri masalı" diye niteledi.

Londra'daki bir hastanede kalp hastalıkları uzmanı olan ama salgın döneminde yoğun bakımda çalışan doktor Pimenta, bu durumda Cummings'in hala görevde olması, Başbakanlık ve kabine tarafından desteklenmesinin de bir o kadar inanılmaz olduğunu söyledi.

Tweet atmıştı

32 yaşındaki doktor bundan iki hafta önce, Cummings'in koronavirüs önlemleri sırasındaki davranışlarıyla ilgili bilgiler ortaya çıktığı sırada, koruyucu giysileriyle kuşanmış bir fotoğrafını iliştirdiği tweetinde Başbakanlık danışmanı istifa etmezse kendisinin edeceğini yazmıştı.

Pimenta tweetinde "Annemle babamı Ocak ayından beri görmüyorum. Açıkça söyleyeyim, Cummings bütün bu çabalarımıza, bütün bir sağlık hizmetlerinin yüzüne tükürmüş oldu. O istifa etmezse ben edeceğim" demişti.

Pimenta, Guardian'a yolladığı açıklamada, Mart ayında salgının ortaya çıkmasından bu yana Britanya kamuoyunun ve Ulusal Sağlık Hizmetleri personelinin gösterdiği fedakarlıklardan örnekler veriyor ve Başbakan Johnson ve bakanlarının "yanlış bir şey yaptığını kabul etmemekte direnen bir adamı korumak için ilan edilmiş önlemleri, yeniden yazıp yorumlamasının" bu kadar büyük fedakarlıklarla sağlanan ilerlemeleri tehlikeye attığını yazıyor.

"Bu sadece basit bir ahlaki sorun değil, güvenliğimize, salgını atlatabilmemizi ve ikinci bir ölümcül dalgadan kaçınmamızı sağlayacak kolektif çabaya yönelik bir tehdittir. Doğru dürüst, etik sahibi bir hükümet Cummings'in istifasını isterdi" diyor.

İkinci dalga olursa

Cummings olayına kadar istifayı hiç düşünmediğini söyleyen Doktor Pimenta, bunu bir tür "mesleğe ara vermek" olarak düşüneceğini, bu süre içinde çocuklarıyla daha fazla zaman geçireceğini ve Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne koruyucu donanım sağlamak amacıyla Mart ayında kurduğu HEROES adlı yardım örgütlenmesine odaklanacağını da açıkladı.

Bugün verdiği istifanın, sözleşmesi gereği Ekim ayında yürürlüğe gireceğini de not eden Pimento, bununla beraber salgında ikinci bir büyük dalga yaşanırsa, işini gerektiği müddetçe sürdüreceğini de ekledi.

Meslek örgütleri kaygılı

Doktorların meslek örgütlerinin temsilcileri doktor Pimenta'nın istifasını "çok üzücü" ve "trajedi" diye niteleyerek, bunu virüsle mücadelenin ön saflarında mücadele etmiş başka doktorların istifalarının izleyebileceğini de söylediler.

Kraliyet Doktorlar Birliği Başkanı profesör Andrew Goddard "Bir meslektaşımızın kriz sırasında istifa etmesi gerektiğini düşünmesi çok üzücü. Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin her bir doktora ihtiyacı var" dedi.

Hastanelerde görevli uzman doktorları temsil eden kuruluşun başkanı doktor Claudia Paoloni de "Doktor Pimenda'nin istifadan başka çaresi kalmadığını düşünmesi üzücü. Önümüzdeki aylarda başka doktorların da bu yola gitmesi ihtimali çok kaygı verici" diye konuştu.

Birleşik Krallık Doktorlar Birliği Başkanı doktor Samantha Batt-Rawden da "Bu kadar görevine bağlı bir doktoru kaybetmek bir trajedidir. Doktor Pimenta'nın istifasının nedenleri kuşkusuz doktorlar arasında yankı yaratacak. Kriz sürecinde, hükümetin Covid-19 salgını konusundaki tutumunu karşısında dehşete kapılan çok doktor var" dedi.

Doktor Batt-Rawden, "Bizlerin cephede elimizden gelen bütün çabayı göstermemize rağmen salgının yol açtığı ölümlerde Avrupa'da ilk sıradayız. Dominic Cummings'in davranışları hastalarını korumaya çalışan sağlık çalışanlarının moraline indirilen bir darbe daha oldu. Hiç kimse krizin ortasında görevi bırakmak istemez ama bir kez ortalık durulduğunda yeni istifalar gelirse hiç şaşırmam" diye ekledi.

Başbakanlık, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 12:42 

Son Dakika Dünya İngiltere'de koronavirüs tedbirlerini ihlâl eden Başbakanlık danışmanının görevde kalmasını... - Son Dakika Dünya

Son Dakika

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