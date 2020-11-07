İngiltere'de Kraliyet ailesinin geleneksel Noel yemeği 33 yıl sonra ilk kez iptal edilecek
07.11.2020 16:44
İngiltere'de Kraliyet ailesinin geleneksel olarak düzenlediği Noel yemeğinin koronavirüs (covid-19) önlemleri nedeniyle 33 yıl sonra ilk kez iptal olabileceği açıklandı.
– İngiltere'de Kraliyet ailesinin geleneksel olarak düzenlediği Noel yemeğinin koronavirüs (covid-19) önlemleri nedeniyle 33 yıl sonra ilk kez iptal olabileceği açıklandı.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Norfolk yakınlarındaki Sandringham Sarayı'nda 1987 yılından bu yana düzenlenen geleneksel Noel yemeğini koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında ilk kez iptalle karşı karşıya kaldı. İngiliz yerel medyasında yer alan habere göre, sarayı çalışanlarının koronavirüs tedbirlerinin Kraliçe Elizabeth tarafından arttırıldığını ve Noel yemeğinin iptal edileceğini aktardı.
İNGİLTERE'DE SON DURUM
İngiltere'de son 24 saatte 23 bin 287 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 355 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 146 bin 484'e, toplam can kaybı ise 48 bin 475'e ulaştı.
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