İngiltere'den Grok'a Sert Tepki

İngiltere hükümeti, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformuna entegre yapay zeka aracı Grok'un, izinsiz cinsel içerikli görsel düzenleme özelliğini yalnızca ücretli kullanıcılara açmasını, yasa dışı içeriği engellemek yerine parayla sınırladığı gerekçesiyle sert şekilde eleştirdi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir Sözcü'nün yaptığı açıklamada, söz konusu değişikliğin bir çözüm olmadığı vurgulanarak, "Bu adım, hukuka aykırı görüntülerin üretilmesine imkan tanıyan bir yapay zeka özelliğini sadece ücretli hizmete dönüştürüyor." ifadesi kullanıldı.

Sözcü, bu durumun X'in isterse hızlı hareket edebildiğini gösterdiğini ancak sorunun özüne odaklanmadığını belirterek, "Bu bir çözüm değil, aksine kadın düşmanlığı ve cinsel şiddet mağdurlarına hakarettir." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklama, İnternet İzleme Vakfının (IWF), Grok'un çocuklara yönelik cinsel istismar içerikleri üretmek için kullanıldığı uyarısının ardından geldi. Vakıf, suçluların yapay zeka aracılığıyla "deepfake" görüntüler oluşturduğuna dikkati çekti.

Grok, daha önce kullanıcıların başka kişilerin fotoğraflarını yükleyerek görseller üzerinde değişiklik yapmasına olanak tanırken, sistem artık bu tür taleplere "Görsel üretimi ve düzenleme şu anda yalnızca ücretli abonelere açıktır." yanıtını veriyor.

İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Liz Kendall, 6 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Grok'un cinsel içerikli uygunsuz görüntüler üretmesine tepki göstererek, "Kadınları ve kız çocuklarını orantısız şekilde hedef alan bu aşağılayıcı ve onur kırıcı görüntülerin yayılmasına izin veremeyiz ve vermeyeceğiz. X'in bu sorunu çözmesi lazım." ifadelerini kullanmıştı.

Son günlerde Grok'un ürettiği görüntülerin şok edici ve düzgün bir toplum için kabul edilemez olduğunu vurgulayan Kendall, "Kimse, kendisinin özel anlarını gösteren deepfake videolarını görme eziyetine katlanmak zorunda olmamalı." demişti.

Grok'a tepkiler sürüyor

X'teki kullanıcıların Grok'tan ünlülerin ve tanınmamış kişilerin fotoğraflarını kullanarak cinsel içerikli sahte görsel içerikler üretmesini istedikleri "sosyal medya akımına" tepkiler sadece İngiltere ile sınırlı değil.

X'in sahibi ABD'li milyarder Musk, 3 Ocak'ta, "Grok'u yasa dışı içeriklerin üretiminde kullananlar, yasa dışı içerikleri yüklemiş gibi muamele görecektir." açıklamasını yapsa da tepkiler sürüyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 5 Ocak'ta konuyu çok ciddiye aldıklarını ve değerlendirme sürecinde olduklarını açıklamıştı.

Malezya, 3 Ocak'ta X'in bu tür zararlı içeriklerin yayılmasını önleme konusunda sorumluluğu olduğunu vurgulamıştı.

Hindistan da geçen hafta X'e konu hakkında kapsamlı inceleme yapma talimatı vermişti.