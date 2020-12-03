İngiltere'ye aşı sevkiyatı başladı - Son Dakika

İngiltere'nin ABD'li Pfizer ile Alman BioNTech tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşıyı onaylanmasının ardından, aşıları taşıyan tılar binlerce doz aşı ile Belçika'nın Puurs kentinde bulunan Pfizer üretim merkezinden ayrıldı.

Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgınında vaka sayısı 65 milyona yaklaşırken ilaç firmaları da aşı çalışmalarına hız verdi. Son olarak Avrupa İlaç Ajansı'na başvuru yapan ABD'li Pfizer ile Alman BioNTech'e İngiltere'den güzel haber gelmişti. İngiltere'de, Pfizer-BioNTech tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşı onaylanmasının ardından İngiltere, yüzde 95 etkinlik gösteren aşının yaygın kullanımını onaylayan ilk ülke oldu. İngiltere'de korona virüs aşısının onay almasının ardından İngiltere'ye sevkiyat başladı. Korona virüs aşılarını taşıyan tırlar, Belçika'nın Puurs kentinde bulunan Pfizer üretim merkezinden ayrıldı. Tırların, kısa süre içerisinde İngiltere'ye ulaşması ve aşılamanın başlaması bekleniyor.

İngiltere halihazırda 40 milyon doz sipariş etti. Aşıların 2 doz halinde yapılması göz önünde tutulursa, 20 milyon kişiye aşı yapılması planlanıyor. İlk dozların birkaç gün içinde İngiltere'ye varması bekleniyor.

(İHA)