İnnice'nin Terfi Hattı Yenilendi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki eski içme suyu hatlarını günümüz modern sistemlerine uygun hale getiriyor. Bu kapsamda MASKİ, Selendi ilçesine bağlı İnnice Mahallesi'nde eski içme suyu terfi hattını yenileme çalışmasını tamamladı. MASKİ ekipleri tarafından yürütülen çalışma sayesinde ekonomik ömrünü tamamlamış olan hat tamamıyla yenilendi. Döşenen yeni hat sayesinde yaşanan patlakların önüne geçilerek arızadan kaynaklı su kesintileri son buldu.

"İçimize sine sine su içiyoruz"

İnnice Mahalle Muhtarı Uğur Bacaksızoğlu, "Mahallemizdeki içme suyu terfi hattımızda sürekli arızalar yaşanıyordu ve susuz kalıyorduk. Hattımız MASKİ tarafından komple yenilendi ve bağlantısı yapıldı. Artık suyumuz çok daha sağlıklı. İçimize sine sine su içiyoruz. Büyükşehir ve MASKİ'nin hizmetlerinden çok memnunuz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e bizlere sundukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.