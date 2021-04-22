İnönü'de hijyen ve dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor - Son Dakika

İnönü'de hijyen ve dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor

Eskişehir İnönü Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında ilçe genelinde hijyen ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Eskişehir İnönü Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında ilçe genelinde hijyen ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İnönü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe genelinde bulunan çöp konteynırları virüs yayma riskine karşı ve hava sıcaklıklarının artmasına karşı oluşabilecek kötü kokuların önüne geçilebilmesi için konteynırları yıkayarak özel solüsyonla dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. İlçenin her noktasında dezenfekte çalışmalarını titizlikle sürdüren İnönü Belediyesi ekipleri, vatandaşlardan da tam not alıyor. Hijyen ve İlaçlama çalışmalarından memnuniyet duyan ilçe sakinleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve Belediye çalışanlarına teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

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